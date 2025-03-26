S.H.E赴日旅行絕美合照曝！「遊客幫忙拍的」網讚：下張專輯封面

記者陳芊秀／綜合報導

女子天團 S.H.E 於今年2月一同赴日旅行，當時便有幸運粉絲在當地巧遇三人合體。直到昨（25）日晚間，成員田馥甄（Hebe）終於在社群平台曬出多張與Selina及Ella的旅遊美照，並感性表示：「那我也就不藏私，和你們一起分享，世界上最美的風景——S.H.E。」讓不少粉絲驚喜不已。

▲S.H.E赴日旅行絕美合照曝光，3人合照是遊客幫忙拍的。（圖／翻攝自臉書）

Hebe笑說自己「拖延症」上身，這趟旅行其實已拍下上百張風景照，卻遲遲未整理分享，「全都存在手機裡，還沒給Selina和Ella看過」，但慶幸三人這輩子相遇不是來「討債」，而是「再續善緣」，所以即使晚分享也沒被催討。她還透露，其中一張3人合照是「遊客幫我們拍的」，而且這次旅程除了手機拍攝外，也特別用上底片相機，「雖然相機壞了也捨不得修，因為太喜歡它秀斗隨機重複曝光的驚喜。」

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▲Hebe曬旅遊照，色調美到令網友驚豔。（圖／翻攝自臉書）

這些珍貴照片曝光後，Selina驚呼「這張根本專輯封面等級，我以為是新作品」，讓Hebe忍不住調侃：「育兒不忘花式讚美」，Ella則簡單以「讚讚讚」三連發表達喜愛。不少粉絲也湧入留言區，羨慕拍下合照的遊客「燒了幾輩子的好香」、「可以當下一張專輯封面」，甚至直呼「遊客拍得最讚」。對此，Hebe也搞笑回應：「咦～要怎麼封鎖你呢？」更有粉絲敲碗期待S.H.E合體演唱會，Hebe也大方回應：「我也希望」。