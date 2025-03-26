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趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

記者田暐瑋／綜合報導

趙駿亞因出演《新兵日記》魔鬼班長走紅，近日卻遭女友吳婉君控訴家暴，他於21日到案承認犯行，目前筆錄已完成。他過去的情史被起底，八點檔女星李燕、高宇蓁都曾是他的女友，情史相當豐富，而這也並非趙駿亞首次被指控施暴，曾被前女友指控酒後施暴「以酒瓶性侵」，引發議論。

▲▼趙駿亞專訪。（圖／記者張一中攝）

▲趙駿亞。（圖／資料照）

趙駿亞因家暴事件再度登上新聞版面，過去情史也被挖出，與多位女星、女模傳出緋聞，包括林可彤、花花、本土劇女星李燕、高宇蓁、主播秦于婷等人，這些戀情大多無疾而終，僅與高宇蓁仍維持和平關係，多位前女友曾公開控訴他的暴力行為。

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▲▼李燕出席 趙駿亞新書記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李燕趙駿亞曾有一段情。（圖／資料照）

趙駿亞2015年被徐姓女子指控暴力性侵，雙方當時在他家喝酒，過程中意見不合發生爭執，他被指拿酒瓶捅女方下體，還強行要對方口交及拍攝私密處照片，最後女子逃離後立即報警，他被警察帶回偵訊，同時也控告女方誣告，最後女方獲不起訴處分，2016年士林地檢署宣布偵查終結，他被依傷害罪起訴，不過妨害性自主罪部分因為證據不足，獲檢方處分不起訴。

▲▼ 電影《鳳姐》專訪-高宇蓁。（圖／記者黃克翔攝）

▲高宇蓁。（圖／記者黃克翔攝）

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趙駿亞, 李燕, 高宇蓁, 吳婉君

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