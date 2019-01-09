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老公「1天爽玩2次3P」泰國浴極樂SOP曝光！　范筱梵抓包…他給1260萬安撫繼續玩

【掀范筱梵夫黑底】夫到處偷吃不擦嘴　友爆女星抓包贈豪宅擺平

▲范筱梵（後左）與王伯森（後右）婚後育有2子，目前一家人定居泰國曼谷。（翻攝范筱梵臉書）

 

圖文／鏡週刊

靠電視劇《麻辣鮮師》竄紅的女星范筱梵，7年多前嫁給泰國台商王柏森，之後淡出螢光幕，定居泰國。不料，去年10月，媒體爆出王到處拈花惹草，甚至有3p影片外流，導致2人婚姻生變。

當時，范筱梵在臉書PO文：「要求女人在婚姻中守婦道，那請問你們男人在外面做了什麼？你就是詐騙集團裡的渣男，所有爛事都在你身上發生。」

本刊調查，拍攝王柏森3p影片的是他的老友江智詮，江強調絕非偷拍，王都知情，而且他只將影片傳給范筱梵，目的是提醒她管好老公，並未寄給媒體。

老公被爆風流成性、3P影片外流後，范筱梵在臉書PO文反映心境。（翻攝范筱梵臉書）
▲老公被爆風流成性、3P影片外流後，范筱梵在臉書PO文反映心境。（翻攝范筱梵臉書）

江智詮指控，王柏森曾是人蛇集團首腦，之後投資大麻公司，還利用2家境外公司洗錢，也作地下匯兌，王在中國的帳戶1年有幾千萬元人民幣進出，王在泰國曼谷有15間房子，身價約3億元。

江智詮指出，王柏森後來認識1個名叫「槓」的泰國人之後，性情轉變，不但經常花天酒地，還會買春，王性好漁色，平均每2天玩一次3p，有時甚至一天玩2次。

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▲裸女替王柏森擦澡按摩（圖／鏡週刊）

江智詮說，2016年范筱梵與王柏森為了女人的事大吵一架，最後王給了300萬元才把范留下；去年5月，2人又鬧分手，王則是花了960萬元買房給范，2人才沒離婚。

拍攝影片的王柏森老友江智詮說，影片拍攝地點是高檔的泰國浴場，而王泡的是VIP浴池，十分奢華、隱密。除了沐浴之外，陪浴女子還會用胸部替男客按摩，還可直接在現場上演活春宮。

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