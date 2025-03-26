吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君25日認愛趙駿亞，卻同時坦承在交往的8個月期間，持續遭受言語暴力、情緒勒索，最後甚至暴力相向，引發社會譁然。25日晚間發出令人遺憾的聲明後，她隔天凌晨似乎仍睡不著覺，還悄悄地回覆了網友的發文。

▲吳婉君26日半夜回應網友。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）



有網友26日凌晨2點多在Threads發文寫下3人的對話，「A：妳長這麼大沒有被這樣打過吧？B：誰會被打成這樣啊？C：我啊 ，被我媽打的。」

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雖然施暴者的身分不同，但吳婉君看完也很有感觸，於是附上一個心碎的表情符號回應了，「沒有傷心可以按」，顯見她的低落心情，讓許多粉絲都紛紛留言安慰她。

事實上，吳婉君25日在聲明中表示，雖然曾原諒並試圖幫趙駿亞控制情緒，但遭受暴力後，她便決定不再繼續縱容，「除了要讓犯錯的人接受懲罰，更是希望能夠讓曾經或正在經歷相似遭遇的人獲得一點力量。」

▲▼吳婉君坦承和趙駿亞交往的8個月期間，持續遭受言語暴力。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）



趙駿亞事後也坦承脾氣不好，「我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾」，釀禍後非常後悔和羞愧，「我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉。」

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