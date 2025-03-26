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趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

記者田暐瑋／綜合報導

男星趙駿亞以《新兵日記》的「魔鬼班長」一角走紅，出道19年卻多次施暴，多位前女友都曾出面控訴，稱他是「恐怖情人」，他在道歉聲明中也自稱「陽光的人設都是假的，需要被制裁。」《ETtoday》也整理了他歷年來的施暴黑歷史，和每次犯錯後的回應。

▲趙駿亞黑歷史懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）

▲趙駿亞黑歷史懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

一、2002年施暴徐姓前女友

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事件過程：徐姓女子爆料2002年和趙駿亞在美國生活時交往同居，因買了一碗他不愛的「焢肉飯」遭掐脖、掌摑，還以侮辱性言語攻擊，導致徐女全身瘀傷、奄奄一息，最終赤腳逃出公寓，在路上遇到巡邏警察獲救，徐女頭頸部都是鮮紅瘀傷，遭加州法院依非法監禁、家暴、恐嚇判刑16個月。

回應：無

▲趙駿亞。（圖／資料照）

▲趙駿亞。（圖／記者周宸亘攝）

二、2015施暴同居女友

事件過程：被害女子到趙駿亞家中喝酒，因意見不合，趙竟當場翻臉砸東西，把拉進臥室，拿著酒瓶往她下體捅好幾下，又強迫口交拍攝私密照，女子穿著薄紗衣物衝到警局報警提告，他被依傷害罪起訴，同時也控告女方誣告，最後女方獲不起訴處分，他遭控妨害性自主罪部分因為證據不足，獲檢方處分不起訴。

回應：彼此觀念時常出現岐異，女方一時衝動就去報了警，我沒有做！

三、2020年推倒警員

事件過程：趙駿亞在選前之夜與正在交管的員警爆發衝突，他不滿被員警往後推了一把，氣得反手把對方推倒在地，被依妨害公務罪嫌移送法辦。8月與受傷警察以15萬元和解，並當庭鞠躬道歉「對傷害警察及公權力感到很抱歉」，北院依妨害公務罪，判他拘役55日、得易科罰金，緩刑2年，並須在半年內接受一場法治教育。

回應：很抱歉，那時候趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，當時沒想到那個員警已經值勤兩天，可能還沒吃飯，我可能比較自私，才會發生這樣的事，不好意思，對不起。

▲▼ 藝人趙駿亞妨害公務移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲趙駿亞妨害公務移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

四、2021年施暴王姓女友

事件過程：王小姐爆料2016年和趙駿亞交往，在一起快2年時間，對方常因小事動怒，甚至常常動粗，曾遭對方抓起來摔傷，導致肩膀斷裂，需要打骨釘治療。

回應：此為不實報導，本人深感遺憾，已傷害了我、我最愛的家人、親友、公司及支持我的人。

五、2021年施暴A小姐

事件過程：因未在預定時間打電話給趙駿亞，遭對方暴怒相向，甚至驅車至其住處將她強行帶回家中，並持續施暴近6小時，指出其性格在酒後會徹底改變，成為另一個人。

回應：我還好，挺的（得）住，沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。

▲趙駿亞。（圖／資料照）

▲趙駿亞。（圖／資料照）

六、2025年毆打吳婉君

事件過程：趙駿亞不滿女友吳婉君跟朋友喝酒，2人在趙的中和住家附近停車場發生口角，過程中趙失控掐住吳脖子，造成吳婉君額頭有瘀青、脖子嘴唇被抓傷（破皮挫傷），主要為臉部的傷勢。吳憤而跑下車到中和分局報案，提告家暴並申請保護令。

回應：趙駿亞承認動粗，並發表聲明表示「需要被制裁」，對自己的行為感到後悔和羞愧。
 

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