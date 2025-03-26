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不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

【楊千霈拍拖小開】楊千霈恢單後又爆熱戀　同是離婚有小孩！「建材業陳傑憲」身分曝光

▲楊千霈去年10月就被本刊拍到帶著女兒返回台北娘家居住。

圖文／鏡週刊

楊千霈去年10月被本刊率先披露婚姻觸礁，今年1月才正式宣布和紡織業二代洪家傑於去年底結束8年婚姻，沒想到恢單不久，立刻變身回婚前的強力發電機，與玖壹壹的春風傳出旅館夜會。不過，本刊掌握獨家消息，台客款春風並不是她的菜，楊千霈的喜好始終不脫有錢貴公子，現在真正在拍拖的對象其實是建材小開Jeremy，男方外型帥氣，且也和她一樣離婚有小孩，因此兩人很快熱戀。

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【楊千霈拍拖小開】楊千霈恢單後又爆熱戀　同是離婚有小孩！「建材業陳傑憲」身分曝光

▲春風在IG澄清，只是和好友們在旅館幫楊千霈慶生。（翻攝自楊千霈IG）

【楊千霈拍拖小開】楊千霈恢單後又爆熱戀　同是離婚有小孩！「建材業陳傑憲」身分曝光

▲楊千霈（左）和春風（右）私下交情頗好，還曾在社群上傳擁抱照片。（翻攝自楊千霈IG）

離婚後的楊千霈，主持、舞台劇仍然工作滿檔，更數度出國滑雪度假，感覺離婚對她來說似乎早已成為過眼雲煙，心情已不受影響。雙魚座的她，也再度開啟柔情款款放電模式，上月底參加好友陳志強婚宴時，直接煞到當時第一次見面、擔任伴郎的Jeremy。

【楊千霈拍拖小開】楊千霈恢單後又爆熱戀　同是離婚有小孩！「建材業陳傑憲」身分曝光

▲楊千霈（右1）嬌羞靠著Jeremy（右2）親暱合照。（翻攝自楊千霈IG）

2月27日，楊千霈盛裝出席陳志強婚禮，現場賓客雲集，據悉，已經公告恢復單身的她，看到長相神似台灣隊長陳傑憲的Jeremy，閒聊之下，發現對方年長她幾歲，而且也離婚有小孩，又是剛接班家族企業的二代，當場春心蕩漾，身邊友人都看出她眼裡情意，紛紛跳出來幫忙推波助瀾。

【楊千霈拍拖小開】楊千霈恢單後又爆熱戀　同是離婚有小孩！「建材業陳傑憲」身分曝光

▲Jeremy的長相頗神似台灣隊長陳傑憲。

回應

針對已有新對象，楊千霈回應表示，「不是新對象，只是剛認識的普通朋友，謝謝關心。」


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