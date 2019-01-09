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孫儷媽媽當阿嬤了還是超正！　「混血五官」零皺紋真面目曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星孫儷和鄧超結婚7年，育有6歲兒子「等等」及4歲女兒「小花」，雖然已經36歲，但臉蛋保持得相當完美，近日她的媽媽真面目曝光，混血五官讓人驚艷，臉上也沒有看到皺紋，全身飄出熟女韻味，她遺傳到媽媽的美人基因，引起網友熱烈討論。

孫儷媽媽鄧麗芳日前出席活動，身穿低胸白紗展現曼妙身材，雖然已經升格當阿嬤，但她保養得宜，皮膚光滑細緻，臉蛋也幾乎沒有看到皺紋，化了妝的五官還飄出濃濃混血味，照片曝光後，網友狂讚孫儷遺傳到媽媽的美貌，母女倆站在一起像是姊妹，看不出年齡差距。

▲孫儷媽媽。（圖／CFP）

▲孫儷媽媽超正。（圖／翻攝自微博）

孫儷曾和《那年花開月正圓》飾演自己丫鬟「春杏」的許方銥關掉美肌合照，她雖要兼顧家庭還得一邊拍戲，生活忙碌，臉上卻完全沒有歲月痕跡，不僅膚況白裡透紅，氣色超好，甚至連一絲細紋都沒有，完美的水煮蛋肌，和28歲的「春杏」毫無差別，兩人宛如少女般美照，讓網友驚呼連連，直說：「娘娘這皮膚，我的媽呀」、「娘娘皮膚也太好」。

事實上，孫儷曾公開分享過保養秘方，方法宛如人體養生大全，從吃進肚子裡的，到生活作息，都會隨節氣調整，例如5月立夏早晚吃粥、中午喝湯，煮粥還會加入荷葉去濕，也會喝綠豆湯解暑，冬天就吃暖性食物。且她一年四季都泡腳，舒緩筋骨提昇體溫，以促進循環，另外就是她「臉皮薄」，不能去角質，又想舒緩毛孔，只能熱敷，再敷面膜保濕，輔以按摩，另外就是清淡飲食、喝足夠的水，以及規律運動，才能維持「內外皆美」。

▲孫儷媽媽超正。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷。（圖／翻攝自孫儷微博）

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