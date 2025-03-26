PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

圖文／鏡週刊

肌肉網紅PEETA葛格除了離婚、染麻被逮，然後健身教練前妻涉嫌偷竊，事件鬧得滿城風雨，他則正巧被爆有新歡報到。讀者向本刊透露，PEETA葛格在台北市信義區與新女友手牽手逛大街，近來還甜蜜同遊北海道，戀情在整片雪景的包圍下顯得頗浪漫。

不過妙的是，查找PEETA葛格新歡Lily的社群，反而比較像吃好玩滿、悠遊四方打卡踩點的網美，幾乎看不出來本業是啥。不然一般教練的社群，通常不外乎是體態展示，或者有練有拍的健身房日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是也因這樣，Lily與PEETA葛格三月出遊北海道，戀情才會在網路上露了餡。除了各自貼出雪地中的各種暢遊畫面，PEETA葛格也標記自己人在日本北海道的滑雪度假村，加上一看就知跟Lily一模一樣的照片構圖，但是刻意間隔不同時間上傳；就連限時動態也避嫌「看似同遊」，跟早先兩人被目擊大街牽手的高調風格截然不同。

▲PEETA葛格雪地半裸的影片中，疑似可聽到新女友Lily的笑聲。（翻攝自PEETA葛格IG）

▲如同PEETA葛格「雪地露出影片」的場景，Lily則是貼出個人獨照。（翻攝自Lily IG）

更妙的是，PEETA葛格有支限時動態影片，記錄他從浴池衝向雪地、裸身拍照留念的模樣，背景可聽到有個女生笑得花枝亂顫，聲音聽起來也很像Lily；重點是，PEETA葛格與Lily也各自在那取景，更讓周遭友人覺得兩人就是熱戀、一齊出遊。



更多鏡週刊報導

【肌肉網紅爆新歡2】前妻偷錢包鬧上新聞 PEETA公開留言：好想拆穿妳

【肌肉網紅爆新歡3】PEETA染麻稱被栽贓 狂拉肚子1個月嘆：被逼著成長