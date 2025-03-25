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快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

記者黃庠棻／台北報導

男星趙駿亞以《新兵日記》的「魔鬼班長」一角走紅，近年來減少拍戲頻率，轉往經營戶外運動YouTube頻道，吸引許多網友訂閱，怎料卻在25日傳出在與女星吳婉君交往期間不斷言語暴力、情緒勒索，最後甚至暴力相向，稍早他也發出聲明道歉。

▲▼趙駿亞。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

▲趙駿亞認了家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

吳婉君在社群網站上曬出一張律師事務所聲明，坦言與趙駿亞一開始是好朋友，在2024年7月正式升格戀人，卻在交往期間遭到對方言語暴力以及情緒勒索，最終引發肢體衝突，直呼「不僅造成本人身體上的傷害，更成為夢魘」，強調在交往期間也曾選擇原諒以及試圖幫助男友控制情緒，但最終仍造成肢體上的傷害，因此決定說出自己的經歷。

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▲趙駿亞。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

▲趙駿亞認了家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

稍早，趙駿亞也發出道歉聲明，認了與吳婉君在2024年7月開始交往，因為他不喜歡談論感情世界，造成對方被外界冠上「小三」罪名，在交往期間他用「我會愛妳、我會對妳好」的話語，單方面讓女友接受他對感情的態度，也造成了吳婉君情緒上的多次壓抑。

▲趙駿亞。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

▲趙駿亞認了家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

談到與吳婉君交往的期間，趙駿亞說道「我的脾氣不好，經常憤世嫉俗，但她對我的包容大到超乎想像，她給我的溫度，讓我的家裡充滿了生機與香氣。男女朋友偶有爭執，但我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾」，最終他釀成大錯，出手對女友使用暴力，坦言「我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我、疼我，永遠把我放在心中第一順位的人」。

▲私人PO文外流「被說成曖昧趙駿亞」　吳婉君開炮臉書友：你非常無恥。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

▲趙駿亞認了家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

隨後，趙駿亞在聲明中道歉，寫道「我對不起我愛的人、我對不起愛過我的人、我對不起每一個給我機會的人、我對不起那些把吳小姐當寶貝般呵護的親友、我對不起吳小姐、我對不起那些她用心堆疊曾經快樂的每一分每一秒。」更直呼「我陽光的人設原來都是假的，我只有自己陽光，卻把黑暗丟給別人。家暴是一種無形的利刃，我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉。」

▲▼吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

▲趙駿亞認了家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

【趙駿亞全文】

各位親人朋友們 ：

我去年七月談了一場戀愛，但因為我的個性偏差 ，導致了愛我的人一邊愛我，一邊還要背負莫須有的罪名，吳小姐從來就不是第三者，只為了我不喜歡媒體談論個人感情，我以這樣的理由而對媒體否認，並且希望他接受我這樣不對的想法與立場，我非常的自私，我以我會愛你、我會對你好這樣的說辭，單方面不討論的叫他接受，一次兩次三次的壓抑他的情緒，我這些日子適逢轉職變化，但他不論以友人或愛人的角度，一直鼓勵著我、一直陪伴著我，他把我看得比他自己還重要，他希望我笑、他希望我開心，他只是個小女人。

我的脾氣不好，經常憤世嫉俗，但他對我的包容大到超乎想像，他給我的溫度，讓我的家裡充滿了生機與香氣。男女朋友偶有爭執，但我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾，我不懂怎麼去愛，我會說很難聽的話、羞辱人的話、我會張牙舞爪、無論最後是誰讓步，這都是很不好很不健康的方法。我的情緒時常高漲到病態，還會同時間怪罪別人不懂檢討，我沒有一點的自省，我行我素沒有想用正確的渠道去看待、去面對我的失控，我覺得自己很恐怖。

今天終於釀成了大禍，我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對他傷容的勇氣。父母親一定是給孩子正確的教育，但我卻不知道我最後走到這麼讓我自己都看不起自己的偏差。我對不起我愛的人、我對不起愛過我的人、我對不起每一個給我機會的人、我對不起那些把吳小姐當寶貝般呵護的親友、我對不起吳小姐、我對不起那些她用心堆疊曾經快樂的每一分每一秒。我陽光的人設原來都是假的，我只有自己陽光，卻把黑暗丟給別人。家暴是一種無形的利刃，我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉，我前幾天還夢到了一位去了遠方的哥哥，他在夢裡生氣我不想理我 對不起。

爸爸媽媽小時候送我跟妹妹去上學曾說，要我們好好讀書，成績不好沒關係，至少要知道是非對錯。我無地自容。

跟我不一樣的人，你們很好，
跟我一樣的人，我想說一念之差，天堂地獄，不要姑息這樣的自己，我虛心認錯，再也不理直氣壯了。

我會面對法律的責任、
也會好好面對自己的身心問題、
我會活著分享，不會逃避。
謝謝吳小姐說服我，叫我承擔、不要沉淪，她的話給我很大的力量，謝謝她到最後都還是先掛念著我。

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