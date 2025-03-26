張秀卿結婚11年「爆和小12歲嫩夫分房睡」！　無奈原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿推出新專輯《阿桃》，專輯同名新歌為三立八點檔戲劇片頭曲，新專輯讓她睽違兩年的及腰長髮造型再現，張秀卿分享過往很怕麻煩，長髮都留不住，好不容易下定決心，花了一年留長髮，也希望自己的髮絲在金蛇年，像蛇般的好運長長久久；她拍照也難得展現臉部45度仰角，張秀卿開心直說：「這是我的幸運角度，希望新專輯點閱與銷售都扶搖直上，在金蛇年我還有許多的計畫，請大家拭目以待！」

▲張秀卿和小12歲的老公王國贊已經結婚11年。（圖／翻攝張秀卿臉書）

提到近況，目前除了新專輯宣傳，張秀卿還在大立電視主持節目，蠟燭兩頭燒，她打趣說最近夫妻倆都爆忙的，好陣子沒能意識清醒的看著老公了，半夜回家他已睡了，醒來他又出門，「我們的睡眠時間幾乎是錯開的，雖然睡在一起，但卻只能夢中見，我們應該算是床友，只能在睡夢中曬恩愛的夢友啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張秀卿推出新歌〈阿桃〉。（圖／豪記提供）

此外，由於她近日忙新專輯宣傳期，感冒找上門，嚴重失聲，被迫推掉好幾個通告與演出，張秀卿無奈的笑說忽然多出難得的病假，但怕老公也感冒，只能分房睡，暫時不能當床友，「看來我們這陣子都只能在夢中相見！」