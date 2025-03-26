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楊祐寧出道24年唯一害怕女藝人是她　親曝崩潰原因…楊謹華也沒轍

記者黃庠棻／台北報導

話題劇《今夜一起為愛鼓掌》在Netflix上線後，瞬間佔據排行榜，憑藉大膽探討親密關係的劇情，引爆網路熱議。觀眾紛紛留言「看得既害羞又有共鳴！」、「這根本是情侶、夫妻的必修課！」話題熱度持續飆升。

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

官方特別釋出全新花絮，讓觀眾一窺楊謹華、Ella、楊祐寧戲裡戲外的爆笑互動，甚至展開「誰是最吵的人」爭奪戰。Ella與楊祐寧互推對方是「吵鬧王」，興致一來還直接開啟即興演出。一場戲中，Ella要在家中藏按摩棒，以免被老公楊祐寧發現，導演一喊CUT，兩人立刻歪樓，Ella笑說「其實最容易藏的地方就是身體裡，剛演一半差點藏在裡面走路！」楊祐寧立刻戲精上身，驚呼「Baby，你怎麼了？」讓Ella趕緊逃進廁所。

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▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

Ella與楊祐寧的調皮互動不僅侷限於搞笑場面，就連演出溫情戲碼也能瞬間跳脫。一場夫妻與自己和解的戲碼中，兩人原本深情擁抱、落淚，沒想到一下戲，Ella立刻對著鏡頭做鬼臉，甚至突如其來熱舞，讓楊祐寧與楊謹華滿臉無奈地看著她。

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧笑說「大家總說有我在的地方就有歡樂，但其實Ella才是壓倒性獲勝！她是我拍戲這麼多年來，唯一一個讓我『害怕』的女藝人，真的，她太吵、太過動了！」

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

兩人打打鬧鬧，最有趣的還有一場在「矽膠娃娃店」的互動。劇中，Ella發現楊祐寧光顧矽膠娃娃店的發票，氣得衝到現場「抓小三」，想看看這到底是什麼地方，還開始腦補楊祐寧與矽膠娃娃「親密接觸」模樣。

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

其實在拍攝前，Ella一本正經地教楊祐寧「胯下要緊密貼合，還要『旋、扭』！」讓楊祐寧哭笑不得地回「我知道啦，都生兩個了！」現場瞬間笑翻。Ella雖在劇中是來「抓姦」老公，但戲外卻對矽膠娃娃「上下其手」，還忍不住比較尺寸，被問到矽膠娃娃的觸感是否真實時，Ella東摸摸、西摸摸後，大笑回應「不一樣，她的比較大！」

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》主演楊謹華、Ella、楊祐寧互動相當逗趣。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》不僅引發女性觀眾共鳴，連男性觀眾，甚至身為父親的影迷都大讚劇情寫實動人。有網友認為這是男孩、女孩必看的好劇「讓女孩子知道什麼是好的愛、合適的愛，什麼是更好的體驗愛的方式；讓男孩子知道什麼是真的責任和愛，什麼時候應該管好自己的褲子。好的感情才能是生活的治癒，不然靠一本證捆綁也只能得到窒息。」影集《今夜一起為愛鼓掌》已在愛奇藝國際版、MyVideo、八大電視台、Netflix全劇上線！

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今夜一起為愛鼓掌, 楊祐寧, Ella, 陳嘉樺, 楊謹華

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