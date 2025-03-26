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「Andy家寧分手、心靈課程」搬上脫口秀舞台　主演是這群人成員！

記者黃庠棻／台北報導

將於公館水源劇場演出的《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》，由全民大劇團結合脫口秀、喜劇、劇場表演的形式製作，從荒謬到極點的校園故事展開，再連結到演員各自的真實生命經驗分享。

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

本劇歡鬧的氛圍夾帶各種時事話題連發，預計讓現場觀眾笑到「併軌」，還進一步帶給大家回憶與省思。該劇由脫口秀天后龍龍、網紅天團這群人成員木星、全能相聲演員黃逸豪、百變劇場演員呂紹齊四位跨界演員聯合獻演。

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▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

延續2023前版《喜劇黨不住》的投票環節，這次大改版再加碼互動、讓觀眾決定台上四位演員的生死去留。話題包含「心靈課程驚見網紅」、「Andy家寧分手事件」、「網紅錫蘭開噴」、「分手擂台再現」、「海外招生」等多項時事串場，內容更新到演出前，考驗觀眾資訊是否慢半拍。

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

卓別林說「近看人生是悲劇，遠看則成了喜劇」，《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》發想自現代的教育亂象，少子化、大學退場，學校為了招生派老師下海抓學生註冊，但學生各種搗亂、校園霸凌、想盡辦法讓老師社會性死亡，老師該怎麼出招收服他們、又不至於讓註冊率下滑？

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

沒想到，這些劇情來自現實，台詞包含「我還去監獄上過課」、「這些片段都是真的」、「當時很痛苦，但現在回想很好笑」，崩潰的教學生涯激發編導謝念祖創作魂，將自身真實故事放進劇場表演，盼那段經歷搏君一笑。

劇情由木星、龍龍、黃逸豪、呂紹齊共同創作，挖掘演員生涯中，最不堪又最荒謬的經驗融入劇情當中，並銜接校園情境喜劇成為完整的故事，100分鐘的演出塞給觀影者笑與料。這些經驗成就了現在的他們，現在要用超近距離分享給入場觀眾。

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

▲《喜劇擋不住—校狗也在逃》由龍龍、黃逸豪、木星、呂紹齊主演。（圖／全民大劇團提供）

《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》由全民大劇團推出，龍龍、木星、黃逸豪、呂紹齊出演，3月28日到3月30日於水源劇場共四個場次。老師看到哭，學生憶當年；錯過即錯過，再見是何年？邀請大家準時返笑。購票請上opentix兩廳院系統。

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