PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

圖文／鏡週刊

肌肉網紅PEETA葛格除了離婚、染麻被逮，然後健身教練前妻涉嫌偷竊，事件鬧得滿城風雨；就在前妻變成小偷之際，他則正巧被爆有新歡報到。

離婚剛滿一年的PEETA葛格，最新消息則是非常正能量。本刊讀者報馬，說有民眾在北市信義區看到PEETA葛格約會，手上牽著一名長得算是美豔，而且身形頗有曲線的女子，兩人看上去非常登對。據查，PEETA葛格的新女友也曾是知名連鎖健身房的紅牌教練，可見PEETA葛格的感情涉獵範圍非常聚焦且專一。

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▲Lily曾是知名連鎖店教練，而且巧的是最近剛好離職。（翻攝自WorldGYM官網）

除此之外，該名女子也是小有來頭。據悉，英文名字叫作Lily的她，曾在知名的大型連鎖健身房擔任個人教練；資料顯示，Lily的專長在於個人體適能規劃，包括重量訓練、功能性訓練、肌筋膜放鬆、體態評估調整、增肌減脂規劃等，總之跟PEETA葛格算是同行，與PEETA葛格的前妻一樣也是健身教練。

▲雖是健身教練，但PEETA葛格新女友Lily的社群，走的是一人吃喝玩樂的畫風。（翻攝自Lily IG）

本刊另從管道打聽，Lily雖然跟PEETA葛格都30歲上下（男比女大個兩、三歲左右），但年紀頗輕就已經當上副理；根據同業人士分析，能夠有如此職位，Lily的業績應算紅牌等級，可見除了貌美，能言善道的工作能力及話術等級也讓她能八面玲瓏。

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