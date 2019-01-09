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麻衣帶4歲兒回台團聚王文洋！　「王泉仁消失9天」連兒子都不見

娛樂中心／綜合報導

女星麻衣被爆跟王泉仁鬧離婚，分居後一直住在日本東京，2018年12月27日她帶著兒子回到台灣，和公公王文洋一起吃飯，但老公王泉仁卻在她回台前2天先一步出國，等於是她在台灣9天裡都沒和老公見到面，婚姻關係再度引發揣測。

據《壹週刊》報導，麻衣2018年底帶著已經會走路的4歲兒子及家人回台跨年，王文洋派出上百萬的商旅車接送，而千萬賓利則是負責載送行李，兩家人3天內共見面3次，王文洋看到愛孫整個心情大好，但王泉洋在妻子回台的9天間，人正好都在國外，在麻衣回台前2天出國，回日本隔天後腳回台，被猜測是有意避開。

▲王文洋表示跟麻衣關係很好。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

▲王文洋表示跟麻衣關係很好。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

王文洋出席新書發表記者會時，證實一家人在最近中秋節團圓，也表示心情「很開心」。談到媳婦麻衣，他說對方大約2、3個月會帶小孩回台1次，自己也常飛去日本探望，澄清「我和麻衣、孫子關係都很好」，但不清楚媳婦和兒子現在關係如何，也無法干涉。

雖然疼愛金孫，但王文洋被問到孫子的時候，仍搖頭嘆了一口氣，透露現在「很難溝通」。因為小孫子幾乎都在日本生活，以至於只會日文、不懂中文，導致王文洋就算見到金孫，溝通也有障礙，現在還得慢慢的教。

自爆出婚變以來，各種傳聞不斷，當時王泉仁甚至被爆，不含育兒費用，每月支付新台幣50萬元左右，當作麻衣這段豪門婚姻的零用錢，但她的生活過得非常空虛，只能向閨蜜訴苦，對此，她的經紀人當時便表示，「藝人的私事不方便透露，尤其是聽說來的消息，我們不予回應。」

▲麻衣回來了。（圖／鏡週刊提供）

▲王泉仁和麻衣。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

王家友人透露，其實在王文洋心中，一直認為麻衣是個顧家愛子的好媳婦，即便和王泉仁一度協議離婚，也沒有拒絕讓王文洋探視孫子，甚至還常帶孫子回台，至於年輕人的感情他無法介入，現在退一步只求能看到孫子就開心了，未來也願意提供給麻衣必要的協助。

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麻衣, 王文洋, 王泉仁

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