ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

記者劉宜庭／綜合報導

茵茵從節目《大學生了沒》出道，長相甜美的她，擁有火辣身材、精湛舞技，受到許多粉絲喜愛，感情世界也備受關注。她和日籍藝人夢多於2017年傳出曖昧情，緋聞傳了一年多，但兩人始終未認愛，近來又傳出已分手，近來她曬出一系列白紗照，讓網友乍看之下還以為有好消息，對此，她本人也親自做出回應。

▲▼夢多和茵茵都曾對外誇對方有魅力，女方還曾害羞表示想嫁。（圖／翻攝自茵茵臉書）

▲夢多和茵茵緋聞傳了一年多，但始終沒認愛過。（圖／翻攝自茵茵臉書）

茵茵6日晚間透過Instagram發文，曬出一系列全身美照，照片中，她穿著白紗，對著鏡頭露出甜美笑容，唯美畫面讓不少網友乍看之下，還以為女神有好消息了，面對粉絲驚呼，「這個是結婚禮服嗎」，她也逐一留言回覆，解釋這其實是為了演出舞台劇，所穿上的舞台裝，並非婚紗。

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵曬出多張白紗照。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

面對粉絲驚呼，「還以為結婚了」、「以為要拍婚紗了」，甚至還有人直接喊出恭喜2字，茵茵則強調，自己目前仍是單身，還不忘反問眾人，「單身怎麼結婚？」至於有網友CUE到緋聞對象夢多，「夢多，出招啦」，她果斷表示，「他不在我的人生選項謝謝。」面對有人笑說，「不要嫁給日本人啦！」她則直接回應，「誰這麼笨？」斷開與夢多的緋聞，在網路上再度掀起熱議。

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵親自回應網友，強調單身中、斷開夢多。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

推薦閱讀

女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

茵茵, 大學生了沒, 夢多

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周孝安驚爆「周旋5女」！　她握有「鹹濕訊息」怒揭花心真面目
  2. 「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光
  3. Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！
  4. 茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項
  5. 劉若英導演處女作《後來的我們》挨告！　出品人「亮圖」求償3.1億
  6. 李蒨蓉、曲艾玲等20藝人捐好物義賣「價格超佛」
  7. 鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs
  8. 1月最夯韓劇主角宋慧喬、朴寶劍！呂珍九新戲還沒播就上榜
  9. 男星交往前發誓「不嫖不賭」 準岳父「6字反問」贏了！
  10. 小鐘姊姊過濾他每任女友　「臉上動刀動槍」必分手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366