茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

記者劉宜庭／綜合報導

茵茵從節目《大學生了沒》出道，長相甜美的她，擁有火辣身材、精湛舞技，受到許多粉絲喜愛，感情世界也備受關注。她和日籍藝人夢多於2017年傳出曖昧情，緋聞傳了一年多，但兩人始終未認愛，近來又傳出已分手，近來她曬出一系列白紗照，讓網友乍看之下還以為有好消息，對此，她本人也親自做出回應。

▲夢多和茵茵緋聞傳了一年多，但始終沒認愛過。（圖／翻攝自茵茵臉書）

茵茵6日晚間透過Instagram發文，曬出一系列全身美照，照片中，她穿著白紗，對著鏡頭露出甜美笑容，唯美畫面讓不少網友乍看之下，還以為女神有好消息了，面對粉絲驚呼，「這個是結婚禮服嗎」，她也逐一留言回覆，解釋這其實是為了演出舞台劇，所穿上的舞台裝，並非婚紗。

▲茵茵曬出多張白紗照。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

面對粉絲驚呼，「還以為結婚了」、「以為要拍婚紗了」，甚至還有人直接喊出恭喜2字，茵茵則強調，自己目前仍是單身，還不忘反問眾人，「單身怎麼結婚？」至於有網友CUE到緋聞對象夢多，「夢多，出招啦」，她果斷表示，「他不在我的人生選項謝謝。」面對有人笑說，「不要嫁給日本人啦！」她則直接回應，「誰這麼笨？」斷開與夢多的緋聞，在網路上再度掀起熱議。

▲茵茵親自回應網友，強調單身中、斷開夢多。（圖／翻攝自茵茵Instagram）