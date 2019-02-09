李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

記者潘慧中／綜合報導

孕婦懷胎10月飽受艱辛，需承受掉髮、水腫、行動不便等問題，產前擔心過程是否順利，產後要承受傷口的劇烈疼痛，因此，圈內有不少男星捨不得妻子歷經生子痛苦，自願進行結紮手術，比方說，相較於部分男性顧及尊嚴不願挨刀，李李仁卻有超溫暖的想法，「跟老婆生過兩個孩子的痛比起來，我的痛不算什麼。」

李李仁和陶晶瑩育有一對兒女，懷第二胎兒子的時候，老婆曾二度出血，幸好最後平安迎來兒子，但為了不再讓妻子經歷這種痛苦與危險，他決定結紮，雖然夫妻倆事前已經商量過，等在手術室外頭的老婆仍忍不住哭紅雙眼，動完刀後，一度痛到無法走路，「絕對沒有生小孩痛，但那也滿痛的耶！」但想起妻子經歷的產痛，他認為這種根本不算什麼，如今更能把心力好好放在老婆和孩子身上，感情也越來越甜蜜。

▲李李仁和陶晶瑩育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）



宥勝在妻子生下一對兒女後坦言，因為不願再讓老婆這麼辛苦，也不想再讓愛人進行任何手術，「我們的兩胎都自然生產，那些過程，那些恢復，我都非常清楚，而蕾媽也從一名青春年華的女孩，到現在有時會浴後看著鏡子不發一語，或是拉著肚子的那團皺皮無奈苦笑...。」

▲宥勝育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）



於是，宥勝決定由自己來做結紮，他當時分享結紮後的心得，自從完成手術後，老婆看他的眼神都改變了，「她簡直把我當成民族英雄還是世紀神人。」這段過程也讓他與老婆都留下深刻印象，「就像求婚或陪生產一樣，那不只純粹是『外人認為』好男人的行為，而是會在太太的心目中，成為一段真心感激並且永難忘懷的回憶。對我自己本身也是。

浩子（謝炘昊）2011年結婚，陸續迎來一對兒女，他透露妻子生下第一胎隔天，他正好要飛往雪梨工作，同時不忘關心老婆的恢復狀況，向來報喜不報憂的老婆卻無預警崩潰了，「只有那一次，她傳她自己在哭的照片。」不只這樣，浩子突然瞄到照片一角有一顆小小的紅色藥丸，那是拿來吃子宮收縮的藥，頓時感到很愧疚，「我就覺得自己好壞。」隔了1年多，迎來二寶女兒後，他隔天就立刻結紮了。

▲浩子育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



Paul是家中獨子，老婆咪咪連續兩胎都是女兒，為了不要讓妻子有傳宗接代的壓力，他坦言即將要去結紮，即使有些親戚已經講到很難聽的話，「如果就這樣結紮的話，這一代就會在你這邊絕後。」他依然鐵了心要去動刀，「我跟她的家才叫家，其他什麼斷後什麼的，我們還有兩個很可愛的女兒這樣就夠了。」

▲Paul和老婆育有2個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）



心意已決的Paul表示如果沒這麼做的話，永遠都會給家人希望，親戚也會不斷要老婆再生，最讓他生氣的是，有些親戚連「斷後」這種話都出來了，「我真的氣到…就想說關你屁事！」他毅然在去年8月完成手術，希望就此斷絕所有閒言閒語。

孫樂欣和鍾欣怡育有一對兒女，陪老婆進了兩次產房，不捨妻子產後因麻醉藥副作用不斷發抖，加上夫妻倆都覺得兩個小孩剛剛好，他決定悄悄去動結紮手術，「我覺得男人真的是很沒種，碰到要動刀這種事情，女人劃那麼一刀都沒事了，我們紮個洞，緊張個屁啊！很丟臉！」從術前諮詢、真的躺上手術台到術後感受，全都記錄下來，「這一切是為了兩個人的生活，我愛妳，希望未來我們一切都好，妳不用再擔心了。」

▲鍾欣怡和孫樂欣育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡Cathy Chung）



手術順利結束，孫樂欣透露其實沒有外界所說的疼痛，他也表示男人不是害怕動手術，而是覺得好像喪失了生育能力，有種不如他人的感覺，「真的是心理上很大一個障礙。」但就他而言，當下轉念一想，這其實是給伴侶一份安全感，「把我的心思全部放在這件事情上面的時候，我就不會那麼的在意。」