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安以軒親妹「白肌大眼」狂飄仙氣！ 12明星「一家神基因」曝光

記者潘慧中／綜合報導

許多明星的亮眼外型、獨特魅力不但通常是讓粉絲第一眼愛上他們的原因，也是令人稱羨的目標，如此一來，難免讓部分網友好奇他們兄弟姊妹的顏值，是別有一番魅力？或是同一個模子刻出來的？

安以軒2018年最後一天參加大妹「寶寶」婚禮，大妹紮起長髮露出瓜子臉，白肌大眼、清秀氣質絲毫不輸明星，身穿一襲胸前開U紅色禮服，展現若隱若現的性感。事實上，她去年帶媽媽和2個妹妹出國玩時，姊妹有志一同換上短褲和T恤，一字排開全都是大長腿，腿型白皙又勻稱，引起網友狂讚：「這畫面實在太美了！」

安以軒參加妹妹婚禮，肚子疑似隆起。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲▼安以軒妹妹一樣擁有高顏值。（圖／翻攝自微博／安以軒）

白癡公主的親姊姊無論是笑起來的嘴角弧度、臉型輪廓，幾乎是同一個模子印出來的，尤其招牌大眼根本是複製貼上，連皮膚都一樣很白皙，同時入鏡的表妹嘟嘴賣萌，引起部分網友驚呼：「好像郭書瑤！」美貌基因令人稱羨，不只這樣，親表哥身高挺拔，臥蠶電眼、高挺鼻樑、加上靦腆笑容的高顏值，當時引來展榮驚呼：「李玉璽！」引來不少網友紛紛浮出水面說：「有像李玉璽欸！」

▲▼白癡公主曾曝光姊姊、表妹和表哥的真面貌。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

小嫻（黃瑜嫻）的親姐姐去年完成人生大事，真面目因而難得曝光，她戴著灰色報童帽，短髮配上珍珠垂墜耳環，帥氣又不失女人味，身穿白領黑衣，沒有過多曝露的保守造型，有禮貌地把風采留給新娘，「姊，謝謝妳指定把捧花給我，妹妹會照顧好自己，不讓你們為我擔心。」只見新娘換了兩套造型，分別是胸前透膚的紅色禮服、胸前開V的純白洋裝，展現若隱若現的性感。

▲▼小嫻合照親姐姐。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

邵雨薇非常疼妹妹，第一次曝光親妹妹照片時，是為了慶祝妹妹生日，去年年初再度曬出姊妹合照，原來是妹妹覺得上次照片不好看、再發一張平反，可以看到妹妹臥蠶大眼、高挺鼻樑和她一模一樣，姐妹高顏值堪稱優良基因。

▲▼邵雨薇曬姊妹合照。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

張韶涵去年難得曬出姊弟3人合照，一雙明亮大眼和掛著淺淺微笑的樣子，3人都顏值爆表，被大讚「一家神基因」，尤其靠在弟弟身上的妹妹，和她更像是雙胞胎，有粉絲忍不住笑虧：「請問安琪拉，妳在左邊還是右邊？」她在節目上曾談到低潮時，幸虧有身兼經紀人的妹妹Connie（張韶軒）陪伴在身旁，妹妹也透過微博感性地回應：「謝謝妳照顧我們這麼多年，沒有妳，我們也不會有今天。希望有一天我們能照顧妳，就像妳無私的奉獻給我們妳的青春一樣。」

▲張韶涵（右）與弟妹的合照。（圖／翻攝自微博／張韶涵）

陳建州的妹妹去年舉辦婚宴，真面貌難得在鏡頭前曝光，可以看到她紮起頭髮、戴上花冠，髮型素雅有氣質，身穿一襲胸前開V剪裁的純白婚紗，露出漂亮的肩頸線條，站在一身正裝的哥哥旁，顯得格外小鳥依人，哥哥輕扶著她的肩膀發文說：「兄代父職陪著我妹妹～從小最擔心的妹妹…今天終於嫁人了。」可見兄妹倆感情很親密。

▲陳建州合照親妹妹。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

鼓鼓去年年底送唯一的妹妹出嫁，兄妹倆無論是臉型輪廓、渾圓大眼、笑容弧度，簡直如出一轍，連續換了胸前開V的白紗、傳統中式婚服，甜美或古典造型都能駕馭，美貌令不少網友眼睛為之一亮。

▲▼鼓鼓送親妹妹出嫁。（圖／翻攝自臉書／MP魔幻力量鼓鼓）

劉品言去年年底和媽媽一起回花蓮參加姪女婚禮，小6歲姪女紮起頭髮、戴上皇冠，露出害羞笑容，身穿平口婚紗，展現性感鎖骨和肩頸線條，雙手交疊在裙襬上，感覺十分典雅端莊，超仙氣質絲毫不輸藝人。劉品言的母親則是穿上黑洋裝、搭配紅格外套和灰色圍巾，全家都散發出高貴優雅的氣質。

▲▼劉品言和媽媽去年回花蓮參加姪女的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

劉雨柔外貌豔麗，哥哥一樣擁有高顏值，她去年發文為哥哥獻上生日祝福時提到，哥哥從小就有一副娃娃臉，下秒話鋒一轉，「但其實他今年50歲了。」搭配文中附上的哥哥帥照，驚呆一票粉絲。但有網友翻查劉雨凱在百度上的資料，發現他應是在1982年出生，並非真的是50歲，應只是劉雨柔的玩笑話，釣出不少人笑虧：「什麼50歲啊，明明才36歲，雨柔好壞哦。」

▲▼劉雨柔和哥哥都有高顏值。（圖／翻攝自劉雨柔Instagram、劉雨凱臉書）

愷樂不久前的家庭日和爸媽、堂妹一起去釣蝦，分享的照片中，大多數只能看到爸爸的身影，而鮮少入鏡的堂妹也在Instagram的限時動態曝光了，堂妹擁有一樣的瓜子臉和濃眉大眼，白皙肌膚保養得不錯，轉頭露出靦腆笑容，清純氣質讓人留下深刻印象。

▲▼愷樂和堂妹一樣都有濃眉大眼，笑起來的神韻有幾分雷同。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

魏蔓經常在社群網站分享生活點滴，卻鮮少曝光家人的真面目，之前難得曬出與親堂姊的合照，兩人同樣擁有瓜子臉、桃花眼，完全猜不出真實年齡，堂姊皮膚白皙，身穿藍色牛仔襯衫，搭配白色蕾絲裙，休閒中又帶點性感，身材與模特兒出身的堂妹相比，絲毫不遜色。

▲魏蔓堂姊超有氣質。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

謝和弦常在臉書大方曬恩愛，卻鮮少曝光家人真面貌，之前難得分享堂姊照片，對方逆生長的童顏美貌讓不少人全看傻。從照片中可以看到，堂姊留著旁分妹頭、紮起馬尾、白皙皮膚吹彈可破，俏皮地舉起右手輕壓著頭，露出淺淺微笑，模樣十分惹人憐愛，讓網友不禁讚嘆偶像家族果然基因強大「全家都娃娃臉」。

▲謝和弦堂姊是知名插畫藝術家。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦R-chord）

事實上，謝和弦除了「出賣」堂姊照片以外，還有標註對方的臉書，網友連結過去才發現，原來堂姊是一名插畫藝術家，不僅有和知名雜誌合作插畫繪製，還有在特定店面販售文創商品，凍齡美貌加上多才多藝的能力，更讓一票粉絲為之折服。

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安以軒, 劉品言, 鼓鼓, 劉雨柔, 白癡公主, 小嫻, 陳建州, 謝和弦, 魏蔓

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