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陳妍希「中式婚服」Angelababy也有穿！ 「唯一差別」媲美6新娘

記者潘慧中／綜合報導

婚服除了西式白紗，對於東方人而言，不少新娘會選擇傳統的中式婚服（龍鳳掛），精緻的剪裁和做工多了一份高貴質感，許多明星近年也陸續穿上中式的裙掛禮服完成人生大事，包括Angelababy、安以軒、劉詩詩、唐嫣、陳妍希、林心如、蔡詩芸、陳怡蓉、徐若瑄等人在內，穿上後都各有特色。

Angelababy和黃曉明當年的世紀婚禮至今仍讓人記憶猶新，身穿的正紅色金繡褂裙，可說是最經典的中式婚服設計，精緻刺繡、喜氣十足的設計，或許不夠夢幻，沒像西式禮服露出性感的肩頸線條，卻多了一份端莊。

黃曉明、Agelababy楊穎敬茶。（圖／黃曉明工作室及Angelababy工作室聯合提供）

▲▼Angelababy、黃曉明。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

安以軒和澳門德晉集團總裁陳榮煉舉行婚禮時，小倆口穿上親自設計的中式婚服，兩件式百褶裙擺禮服，紅色基調搭配金色繡線流露古典奢華，更能突顯她的紅潤氣色，仔細看不難發現上頭繡有金魚圖案，據了解有「金玉滿堂」的象徵意義，特別的是，她在獨照中捧著一個金魚裝飾品，正好呼應衣服上的金魚刺繡，散發獨特的東方氣質美。

▲安以軒。（圖／安以軒提供）

▲▼安以軒和澳門德晉集團總裁陳榮煉。（圖／安以軒提供）

▲安以軒夏威夷中式迎娶儀式。（圖／安以軒提供）

林心如當年選擇在峇厘島和霍建華完成人生大事，同樣選擇了一件正紅色中式婚服，繡有紫色、綠色和金色等繡線，看起來貴氣十足，旗袍式立領剪裁襯托出巴掌臉，搭配流蘇耳環和戒指，為整體造型注入一股活力。

▲林心如。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

陳妍希和陳曉當時舉行婚禮前，小倆口先換上傳統禮服進行迎娶儀式，不同於其他新人，婚服捨棄傳統的大紅色，選擇橙色為基底襯托她的甜美氣質，上頭用金色繡線繡上鳳凰花紋相當華麗，仔細觀察她的裙襬細節，可以發現兩側採用百褶剪裁，隨著她牽著老公走路的輕盈步調，裙擺也跟著律動，整體看起來格外有朝氣。

▲▼陳曉、陳妍希。（圖／柴視覺提供、翻攝自Facebook／陳妍希Michelle）

劉詩詩和吳奇隆同樣選穿中式婚服，她身穿一襲灰白基調的禮服，由桃紅色、綠色和橘色繡線交織而成，據了解是使用3D立體刺繡設計，耗費7412個小時才完成這件夢幻逸品，值得一題的是，衣角是用傳統的平角剪裁，小巧思意味著希望新人能四平八穩、白髮齊眉地共度人生。

▲▼劉詩詩（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼吳奇隆與劉詩詩。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

蔡詩芸和王陽明作風洋派，當年在澳洲舉行婚禮時，小倆口同樣換上傳統的中式婚服入鏡，她選擇簡約的紅色旗袍，從肩膀到手臂採用透膚布料，展現平常穿搭的性感風情。

▲▼蔡詩芸（圖／Facebook／蔡詩芸）

▲蔡詩芸和王陽明。（圖／Facebook／蔡詩芸）
唐嫣2018年和羅晉完婚，自帶古典氣質的她穿上中式婚服，宛如古代的絕世美女，一襲紅底金繡鳳凰長袖掛裙，上衣剪裁成經典的坎肩形、腰部往上翹的設計，靈感全來自大陸古代建築的飛檐翹角，除了以傳統中式圖案為基底，服飾繡上蝴蝶結等法式元素，高貴奢華又大器，修身剪裁完全襯托出她的好身材。

▲唐嫣這套禮服由設計師花費4506小時完成。（圖／翻攝自微博／唐嫣）

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angelababy, 安以軒, 劉詩詩, 唐嫣, 陳妍希, 林心如, 蔡詩芸

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