曾少宗媽61歲你敢信？ 8明星爸媽「超狂凍齡臉」網友全傻了

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈內有許多猜不出年齡的明星，凍齡祕技引人好奇，更讓網友羨慕的是，連父母親都看起來比真實年紀還年輕，「神基因」用在他們身上一點也不為過，當中小蠻、張鈞甯、徐若瑄、曾少宗、林志穎、劉亦菲的媽媽、郭碧婷和吳尊的爸爸，這幾位長輩的凍齡美貌當時一曝光就立刻引起討論。

曾少宗的媽媽目前61歲，7月即將滿62歲，孝順的他幾乎每年都會PO出母親的照片獻上祝福，去年可以看到媽媽頂著微捲中長髮，戴上附有紫色毛球的髮飾，襯托出小巧V字臉，皮膚白皙透亮，臉頰透出紅潤的好氣色，膚況保養得非常好，不但看起來十分年輕，連穿著打扮也很有少女氣息，挖肩條紋上衣小露性感，難怪他忍不住懷疑：「真的不知道為什麼她可以一直這麼漂亮？！」

▲▼曾少宗和媽媽都是凍齡童顏。（圖／翻攝自Facebook／曾少宗FigaroTseng）



美魔女媽媽一度引起關注，曾少宗笑說因為家中只有媽媽一個女性，自己和爸爸、弟弟把媽媽當公主般捧著，爸爸每天都會傳一張媽媽美照到家中群組，兒子們就開始大讚好漂亮，「或許每天都被稱讚，才讓媽媽凍齡。」但他只希望媽媽永遠都能這樣健康，「我跟弟弟還有爸爸會照顧妳一輩子。」

今年即將滿30歲的小蠻（王承嫣）外貌依然如少女，媽媽一樣擁有凍齡外貌，她之前和母親一起吃火鍋時，可以看到媽媽頂著及眉瀏海、及胸長髮入鏡，無論是皮膚或氣色看起來都很紅潤，深邃雙眼皮與挺鼻全遺傳給了女兒，對著鏡頭比YA露出淺淺的微笑，與其說是母女，其實更像姐妹。

▲▼小蠻和媽媽都是凍齡臉。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



張鈞甯氣質出眾，絲毫看不出來已經36歲，65歲媽媽的凍齡外貌更讓人驚艷，張媽媽站在她身邊，保養得宜臉上沒有什麼皺紋，完全看不出真實年齡。事實上，張媽媽是知名兒童文學作家鄭如晴，舉手投足都散發優雅氣質。張鈞甯從小父母離異，和姐姐由母親撫養長大，她曾透露：「她總是對我百分百的付出，把最好的留給我，任何時候只要我開口，幾乎沒有拒絕。」可見母女感情很好。

▲▼張鈞甯和媽媽的合照宛如姊妹。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）



43歲的徐若瑄一向保養得宜，平常多半曬兒子萌照的她，不久前難得分享母女合照，「要和媽咪自拍，她害羞到一直大笑。」可以看到母親頂著俐落短髮、戴著黑框眼鏡散發知性氣質，母女倆同樣擁有立體五官和雪白皮膚，揭開媽媽神秘面紗的同時，也讓人見識到神基因的強大。

▲徐若瑄母女合照。（圖／翻攝自instagram／vivianhsu.ironv）

林志穎總被外界盛讚「基因好」，媽媽不久前難得在鏡頭前露臉，雖然已經滿68歲，臉上卻沒什麼歲月的痕跡，看不出明顯的老態，母子倆都顯得很凍齡。網友驚呼：「多少歲？你再說一次」、「確定不是你姊姊？」、「小志像20歲，媽媽像40歲」、「原來不老優良基因真的會遺傳」、「你們家的人都是什麼神仙基因？！」

▲林志穎68歲媽媽難得曝光。（圖／翻攝自臉書／林志穎 Jimmy Lin）

劉亦菲外型貌美，卻曾說自己是「全家最醜」，原以為是玩笑話，直到網路上陸續流出外婆和阿姨的照片，網友才信了她的話，她去年歡度31歲生日時，摟著媽媽開心合照，難得讓「傳說中的美人媽媽」露出正臉，媽媽皮膚保養良好，站在女兒旁邊也絲毫不顯老，網友看了都忍不住驚嘆：「果然基因很重要！」

▲劉亦菲去年跟60歲媽媽合照。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

郭碧婷去年底在社群網站曬出爸爸的年輕帥照，中美混血的爸爸年輕時濃眉大眼，身穿襯衫的模樣非常帥氣，隨後鏡頭一轉、移開照片，郭爸爸本人就坐在身邊，模樣並沒有太大的改變，五官依舊非常深邃，父女的凍齡顏值令人讚嘆連連。事實上，郭爸爸不僅擁有高顏值，郭碧婷不斷大讚爸爸非常帥，不僅顧家也很會做飯，而且又宅又很會打遊戲，「超強，如果真要嫁人，一定會選我爸這種類型！」言語間滿滿都是對爸爸的崇拜和自豪。

▲▼郭碧婷爸爸年輕與現在的模樣都非常帥氣。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝、最美的時光）



吳尊爸爸和兒子一樣擁有如雕像般的立體五官、高挺鼻樑，皮膚沒有太多皺紋，外表年齡根本只有40幾歲，完全看不出已經72歲，年輕舊照更引發一陣讚嘆，五官一樣深邃，帥度一點都不輸給兒子。

▲吳尊父子都很凍齡。（圖／翻攝自微博／吳尊、騰訊／《最美的時光》）

