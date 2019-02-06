Angelababy「為了這2個男人」刺青！ 5女星曝紋身背後原因

記者潘慧中／綜合報導

現代人想法越趨開放，刺青逐漸不再有已往的負面形象，反而是生活態度或保存記憶的象徵，近年來，越來越多女星在身體刺上小圖案或文字，可能是為了紀念某個人事物，也可能是要提醒自己謹記容易忽略的生命意義，不但襯托出每個人的性格，更增添一股獨特魅力。

蔡依林眾所皆知擁有3個刺青，手指是蛇紋身，手臂是圖騰紋身，股溝則是鳳凰圖案，並非受到什麼打擊或刺激，純粹是靈機一動、想刺就刺了。值得一提的是，但近年又陸續新增了2個刺青，分別是右耳旁的紅色星星，以及耳後方以新月開頭、接續而下「5星連珠」的細緻刺青，前者雖然曾被指是為了套牢錦榮的祈福方式，但經紀人事後否認：「是為了造型好看才刺。」

▲▼蔡依林近年新增2個刺青。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林 Jolin Tsai）



陳喬恩身上有3個刺青，除了後肩處以外，後腰是其次刺的圖騰，那是大陸納西族使用的「東巴文」，意指遺忘與知足，也是她秉持的信念，「有些不愉快的事，我們可以試著遺忘，但要珍惜我們身旁擁有的，所謂『知足常樂』就是這個意思。」

▲陳喬恩有3個刺青。（圖／翻攝自微博／陳喬恩、張至均）



第3個刺青是陳喬恩2011年遠赴倫敦拍攝《勝女的代價》時，到當地龐克區知名刺青店，花費1萬多元台幣，沿著腳趾末端到腳背，遠看像是一串星星，近看才發現是一串阿拉伯文，至於這串文字代表的涵義，她則不願對外透露，只說是「秘密」。

單親的許瑋甯從小幾乎由外公、外婆帶大，和老人家的感情非常好，她透露在腋窩下有個經緯度的刺青，其實就是外公、外婆家的的座標，在細嫩的皮膚留下印記，用意在提醒自己不要忘記從哪裡來，「永遠的家」就在身邊，可見對家人的重視，同時更顯示對最原始、最根本一切的掛念及情感。

▲▼許瑋甯的刺青都很有意義。（圖／翻攝自Facebook／許瑋甯、微博／林心如）



此外，許瑋甯也和林心如刺了「閨蜜刺青」，在手腕內側刺了一模一樣的四葉草圖案，象徵兩人堅定的友誼，事實上，兩人好交情眾所皆知，許瑋甯曾透露拍攝《紅衣小女孩》、《失控謊言》前，有好長一段時間沒戲約找上門，她一度難過哭訴：「我大概一輩子就這樣了。」沒想到就在最低潮的時候，接到《16夏》的戲約，也以此劇獲得人生第一個演員獎，她說拍戲時很投入，彷彿2人真的一起長大，戲外更成為很好的朋友，「謝謝林心如拉我一把」是對好姐妹最深的感謝。

Angelababy（楊穎、Baby）也有以刺青紀念人生重要時刻的習慣，身上有3處刺青，分別為了3個人。她的腳背上有個明顯的櫻花刺青，粉嫩的顏色不如印象中的刺青強烈，卻是存在感十足，據悉，這是她17歲初出道時，期盼自己能像櫻花一樣，在演藝道路上璀璨綻放。

▲▼Angelababy身上有3處刺青。（圖／CFP）



此外，Angelababy還有2個不容易被發現的刺青，一個是在右腰接近恥骨處的十字架圖樣，這是她和陳偉霆曾經的「情侶紋身」，當年被直擊穿泳裝約會時，兩人在右腰都有十字架紋身圖樣。直到2010年出席活動時，她意外被拍到大腿內側有一串神秘文字，被問到代表意義時，她僅笑而不答，不過據傳這就是為了當時剛交往、還是男友的黃曉明而刺。

長相甜美的簡嫚書同樣在身體留下不少刺青，右後背上的鯨魚圖案是她在23歲時所刺，「為了紀念一段真摯的愛情。」腰際也有一排藍黃色交錯的神秘圖騰，左腳踝內側貌似刺上一個小女孩的圖像，她說每個刺青都是紀念，但不願多透露故事。至於手臂上明顯的沙漏圖案、旁邊還有數字2x23的刺青，代表23對染色體，平放的沙漏象徵時間暫停，組合起來的意思就是「活在當下、靈魂永生」，說明了她的人生哲學。

▲簡嫚書身上有多處刺青。（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）



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