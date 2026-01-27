百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTuber「異色檔案」DK經常製作影片關注社會重大議題，擁有超過百萬訂閱人數，也不時會在社群分享與老婆Di掃的日常。怎料，他26日透露老婆在進行乳房攝影後，意外發現腫塊，且是惡性的機率不小，目前夫妻倆已做好心理準備，要再做進一步的檢查。

▲DK和老婆已結婚8年。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

DK在影片中提到，乳房攝影若無大礙，一般會透過郵寄通知，沒想到，Di掃才檢查完短短兩小時，就接到醫院電話要求回診約超音波時間。DK坦言當時心裡就有底，「大概就是有一些狀況。」後續報告顯示，Di掃的乳房有一個約1公分乘0.5公分的疑似腫塊，且等級判定為4C，意即高度懷疑為惡性，機率落在50%到95%之間。

▲DK透露Di掃疑似長惡性腫塊。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

面對突如其來的檢驗結果，DK表示，目前仍需透過切片釐清，院方也火速安排兩天後進行超音波切片，「現在還不是說100%一定是，就是一定要做切片這個動作。」也承諾等切片報告結果出來後，會再進一步向粉絲說明狀況，「然後心情就是很平靜，就是好好去面對，然後我們接下來的所有人生、所有的精力，就是會放在治療上面。」影片引來大票網友留言打氣。