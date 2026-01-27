賈永婕PO文喊「窗框、玻璃小姐」惹議　本人道歉：講太嗨就跑過頭

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101，花了1小時31分鐘最終順利完成創舉，掀起外界熱烈討論及關注。為此，台北101董事長賈永婕也在社群發文分享心情，不過卻因文中提到「窗框小姐」、「玻璃小姐」而引爭議，而她稍早也發聲道歉了。

▲賈永婕PO文分享心情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕PO文道歉

賈永婕透過Threads發文，坦言自己目前還沉浸在「Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中」，並霸氣宣告「還沒有要走出這個光環喔」，希望外界讓她多享受一下這份得來不易的榮耀。不過外界似乎開始出現勸進她轉戰政壇的聲音。對此，她直呼「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！」她更以俏皮的口吻笑稱「我的屁股才剛坐熱一點耶？」

此外，賈永婕也呼籲大家務必「放棄想要攀爬101大樓的想法」，並在文中將大樓的結構稱為「窗框小姐」跟「玻璃小姐」，並強調「她們都是女生。」不過，為了強調禁止攀爬的嚴重性，她比喻「請不要硬上她們的身體」，結果貼文曝光後，意外引發部分網友對於她用詞的討論。

▲賈永婕道歉。（圖／翻攝自Threads／janet_chia_）

面對網友對於用詞的質疑與提醒，賈永婕在貼文底下留言，坦言收到了網友們的意見，對於用詞可能引發誤會的問題表示「虛心接受」。她解釋當下可能是因為心情太過激動，「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭。」最後，賈永婕澄清，自己發文的「初衷是安全提醒，不是任何不尊重」，並感謝大家幫她踩煞車。