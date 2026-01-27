ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

記者葉文正／台北報導

全能創作才女ZX（芷軒）趁著農曆新年腳步將近，26日推出超應景全新單曲 《馬年好運爆》，以滿滿喜氣為過年提前暖身。這次她找來「樂天女孩」貝佳頤，聯手實力派女聲 Miusa，以及當紅女團ELL&s成員Cherry，一起為馬年打造最有年味的快樂代表作。整首歌由ZX一手包辦詞曲創作，她笑說：「今年沒那麼大壓力，做一首輕鬆愉快的曲風，因為沒有太多目的性計劃，就想找些朋友一起來玩！」

▲MV裡使用真錢，芷軒手拿錢很開心。（圖／ZX芷軒提供）

談起《馬年好運爆》的誕生過程，ZX分享，其實與過年有著延續性的緣分。她透露，去年曾為參加馬來西亞饒舌歌唱節目比賽創作過一首新年歌曲，「今年沒那麼大壓力，因為我本身創作就比較想有自己風格，所以跳脫國風感，用輕快節奏去編寫詞曲。」歌曲旋律輕快、節奏洗腦，歌詞創作約花2至3小時完成，作曲則歷時3天，加上後續調整，整體Demo約10天完成，展現她對作品細節的高度要求。

▲芷軒。（圖／ZX芷軒提供）

為了讓過年氣氛更具體呈現，《馬年好運爆》也同步拍攝MV，畫面中一片紅通通，眾人身穿喜氣服裝，搭配鞭炮、馬年玩偶、春聯等應景元素，年味瞬間拉滿。其中貝佳頤也同框演出，ZX笑說兩人年紀相近、交情不錯，回憶起邀約過程ZX說，「她收到我訊息時的第一反應是，『蛤！都那麼會唱她加入好嗎？』」後來ZX親自說服她放下顧慮，「我幫她錄音的時候他的歌唱方式真的很適合這首歌，給人帶來很多開心雀躍心情。」

▲芷軒MV單曲視覺照。（圖／ZX芷軒提供）

除了合作默契，兩人私下也立下可愛約定。ZX透露，「我們也有一個約定，未來我大紅了MV女主角要找她來演，如果是她大紅，她主演的電影或偶像劇，主題曲要找我唱！」談到MV拍攝規模，ZX則笑稱，自己只是專心拍攝，整體內容由製作人規劃，實際花費並不清楚，「只知道現場用很多『真錢』當道具，大家都一直想把錢放到口袋哈哈！」

迎接馬年到來，ZX也分享自己的新年期許，「今年計劃能實現目前要保密一下，這首《馬年好運爆》如果能成為Hit song，這樣就有接不完尾牙跟春酒！」她笑說，希望這首歌能陪大家一起迎新送舊，「希望大家沒事聽一下，會給你們帶來好運氣跟正能量的！」