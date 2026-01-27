瑀熙產檢「確定二寶是兒子」　嘆翻盤無望：恭喜我加入男子宿舍

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前她拍短片揭曉第二胎的性別，表示希望有翻盤的機會。近日她發文分享產檢的過程，真實呈現她在檢查室內的忐忑心情，同時也表示：「恭喜我正式加入男子宿舍。」

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙產檢揭曉二寶性別

瑀熙表示，雖然期待看見寶寶，但「每次看這個都很緊張，很怕檢查到有狀況」，那種既期待又怕受傷害的心情全寫在臉上。在這次的超音波檢查中，醫生耐心地針對寶寶全身「一個一個檢查」，確認發育是否健全。而在確認寶寶健康的同時，瑀熙也好奇地問醫生：「今天也可以確定性別嗎？」希望寶寶性別能有機會翻盤。

就在確認完腿部發育後，眼尖的瑀熙盯著超音波畫面，突然驚呼：「我好像看到雞雞了！」面對這突如其來的「驚喜」，醫生也當場證實她的猜測，並笑稱寶寶的性徵相當明顯，甚至還「翹起來了」，直接宣告寶寶的性別，讓瑀熙當場哭笑不得。她自嘲表示，這下真的翻盤無望，並搞笑地對鏡頭宣布：「恭喜我正式加入男子宿舍。」

▲瑀熙嘆二寶性別翻盤無望。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



雖然第二胎確定是個男寶寶，但瑀熙似乎還沒放棄女兒夢，當場發下豪語笑稱：「沒事我們還會再拚第二胎」，甚至語出驚人地說要「生到有女生為止。」不過隨後也調皮地改口緩頰說：「我開開玩笑而已。」