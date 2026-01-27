何健麒曬「無犯罪紀錄證明」反擊！　遭控吸毒主動做尿檢

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸「短劇F4」之一的何健麒近日捲入染毒風波，遭前女友實名檢舉吸毒，對方還聲稱警方已確認屬實。對此，何健麒工作室於27日火速發聲明反擊，不僅公開「無犯罪記錄證明」自清，更強調已主動報案並配合尿檢與髮檢，怒斥指控全屬惡意揣測，目前雙方各執一詞。

▲何健麒近日被前女友爆料染毒。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

何健麒於昨（26）日發文表示，自己已經去做尿檢和髮檢，還自嘲：「不是最近健身還真不夠體力闢謠。」不過，27日又遭前女友二度發文控訴染毒，對方強調自己已配合上海警方完成調查取證，並宣稱「警方確認情況屬實」，掀起網路熱議。

▲何健麒主動去做毒品檢測。（圖／翻攝自微博／何健麒7）

對此，何健麒方面全盤否認指控，工作室隨即曬出無犯罪紀錄證明，顯示何健麒在1995年至2026年1月25日期間，並無任何犯罪紀錄。工作室在聲明中嚴正表示，何健麒第一時間已主動向警方說明，指控均為惡意揣測。工作室也表示，何健麒未來將持續專注演藝事業，「以更多優秀作品回饋社會，並一如既往地自覺接受社會監督，積極承擔社會責任。」

▲▼何健麒工作室公開無犯罪紀錄證明。（圖／翻攝自微博／何健麒SEVEN-7工作室）

