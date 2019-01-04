15歲送出國..Sandy聽「小留學生委屈」走心了！吳宗憲1舉動超有愛

記者李玟儀／綜合報導

Sandy吳姍儒15歲時就出國留學，是台灣娛樂圈中小留學生代表之一。最近一期的《小明星大跟班》中，找來6位來賓暢聊留學生活，但當講到孩子最適合送出國的年齡時，吳宗憲輕輕摟著Sandy的小動作，意外引起討論。

▲▼曲艾玲認為留學生年紀太小就出國，反而可能會留下陰影。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

曾雅蘭帶著女兒「侯賽蕾」上節目，像留學「前輩」們討教外國求學的經驗，來賓曲艾玲、周明璟、蔣偉文、綠茶、廖柏雅及林宜融都是出自名校，每個國家、學校的校風大不同，也各有優缺點，但最讓她感到為難的並不是該去哪裡念書，而是該在什麼階段送現在國三的女兒出國學習。

▲Sandy聽到很多小留學生的痛苦，走心連說兩次：「沒錯。」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲和Sandy都認為現在就可以準備了，但曲艾玲有不同的看法，認為應該高中後比較成熟了可能會好一點，她舉例很多小留學生可能因為太早就出國，寄宿在親戚家、學校宿舍，或是父母一方陪著過去，「但是這些小孩子都不快樂。」很多學生反而因為花太多時間在適應環境，導致無法好好念書。

這些小留學生因為還不夠成熟，反而有很長一段時間自怨自艾、處理自身問題，曲艾玲解釋：「在青春期、在成長時，他（指留學生）已經有很多的問號，對於成長這一塊，就會發現我遇到問題的時候，爸爸媽媽都不在身邊，自己要去面對解決問題，最後會變成他人生中的一個陰影。」

▲Sandy說到在國外有很多痛苦、委屈時情緒激動，一旁爸爸緊緊摟著她。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Sandy聽著曲艾玲這番話，認同地連說了2次「沒錯」，表情心有戚戚焉，一旁的爸爸吳宗憲或許是感受到Sandy情緒的起伏，一隻手緊緊地摟著她，事後她沉重地說出心裡話：「委屈，當然是委屈，很多的痛苦，很多的委屈。」還好已經都是往事，她在考驗中平安且堅強的成長，更成為弟弟妹妹們的依靠了。