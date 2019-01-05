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嫁岳飛後代「夫家16長輩全放鳥」　酒國名花凌葳威拒受辱年菜買2套

娛樂中心／綜合報導

44歲「前酒國名花」凌葳威（本名謝伊琪）和小11歲的餐廳股東岳子樓交往半年後，於2018年7月結婚，當時小倆口婚宴席開18桌，場面十分熱鬧，然而其實婚禮當天，夫家岳門16位長輩竟全數缺席放鳥，讓她相當不堪，如今農曆新年將至，她也下定決心，不願繼續當看人臉色的卑微媳婦。

▲凌葳威要結婚了。（圖／翻攝自凌葳威臉書）

▲凌葳威嫁給小11歲的餐廳股東岳子樓。（圖／翻攝自凌葳威臉書）

凌葳威當過酒店小姐，又在1995年獲選中國小姐第6名，2010年意外捲入女星仲介賣淫風波，從此淡出演藝圈。後來，她考上台藝大美術系研究所在職專班，並拿到碩士學位，便轉行開畫室，苦熬8年找到事業第二春，並與岳子樓相識相戀，愛情事業兩得意。

▲▼凌葳威以「酒國名花」之姿闖蕩演藝圈，現在是美術系準碩士還自己開畫室教畫。（圖／凌葳威臉書）

▲凌葳威轉行開畫室。（圖／翻攝自凌葳威臉書）

岳子樓是3間餐廳的股東，還是岳飛的後代，然而在婚禮當天，岳家16位長輩卻全數缺席，包括他奶奶、叔嬸、姑姑等人在內，都沒半個人出席，讓凌葳威感到十分不堪。

據《鏡週刊》報導，結婚至今已近半年，凌葳威還沒能夠和夫家族人相處，如今農曆新年將至，為避免重蹈被長輩放鳥的覆轍，加上內心已經決定，不願當看人臉色的卑微媳婦，夫妻倆決定由岳子樓回奶奶家祭祖、吃年夜飯，她則專程到淡水名店買來2份年菜，分別送給婆婆和媽媽。

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凌葳威, 岳子樓, 岳飛

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