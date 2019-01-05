出道就成為「IU男人」　張基龍魅力笑：對，就是我本人

記者吳睿慈／台北報導

南韓新生代演員張基龍從模特兒伸展台轉戰戲劇圈，他從2013年飾演IU歌曲《The Red Shoes》出道，高挑身材、個性長相引起討論，甫出道就被封為「IU的男人」。他近幾年來戲劇作品表現亮相，6日將在台灣與粉絲見面，5日抵台後，首度與媒體見面，當主持人提到「IU的男人」封號，他也靦腆笑喊：「對，就是我本人。」

▲張基龍記者會。（圖／記者張一中攝）



張基龍出道5年首度訪台，他緊張到手汗直流，「比起緊張，更多的是心動與激動。」他的名字恰好與地名「基隆」讀音相同，聽聞此事，他驚訝表示：「今天第一次知道，那我明天要過去走走。」台灣美食出名，他抵達前也做足功課，「聽說雞排很好吃，想要嘗試看看。」而工作人員替他點了飯店的牛肉麵，他大讚很好吃。

▲張基龍首次在台見媒體。（圖／記者張一中攝）

甫出道就被封為「IU的男人」，張基龍靦腆笑說：「對，就是我本人。」他在戲劇《告白夫婦》裡飾演溫情的南吉學長，對於喜歡的人勇於告白，他承認自己有喜歡的人「就會拿出勇氣告白」，但他不是擅於情感表現的人，不曾用過肉麻的告白金句撩妹，手上邊比著「肉麻」的手勢，羞澀面貌藏不住。

▲▼張基龍記者會。（圖／記者張一中攝）



張基龍擁有修長的黃金比例身高，但他自曝非常喜歡吃美食，過去一天都會吃6餐，不過近幾年因作品的關係，食量從6餐減少為2餐，「想吃不能吃比較很難過。」此次來台，他也做足功課，當聽見記者推薦「臭豆腐」，他也表示不排斥吃味道重的食物，「我的夢想就是環遊世界吃遍各地美食。」他明天將在三創舉辦見面會。