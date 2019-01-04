楊宗緯回台灣了！為見「大咖偶像一面」　開口清唱：很緊張

記者吳睿慈／台北報導

日本國民樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（Aska）曾在2014年染毒，判刑3年，緩刑4年，2018年11月重新復出。相隔10年，1月來到台灣宣傳演唱會，驚喜宣布「今年來台開演唱會」，而相當喜歡他的台灣歌手楊宗緯，難得回到台灣為他站台，為場上帶來第二驚喜。

▲ASKA相隔10年訪台，5日將為「2019超級巨星紅白藝能大賞」除夕節目預錄演出。（圖／記者林敬旻攝）



飛鳥涼此趟來台主要是為了「2019超級巨星紅白藝能大賞」演出，4日先行與台灣媒體見面，他首先用中文親切開口：「10年沒來了！」回想起10年前在市立體育場開唱，「一直都忘不了當時的光景，一直為自己的音樂努力。」他的音樂帶給許多樂迷影響。

▲ASKA飛鳥涼相隔10年訪台，楊宗緯特地回台擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）



台灣人氣歌手楊宗緯從高中時代就喜歡「恰克與飛鳥」，連英文名字都以偶像為名Aska，近幾年轉戰大陸工作，幾乎沒在台灣有行程，他剛結束大陸跨年，排除所有工作行程，3日搭機返台、4日特地為了「偶像」站台，他自嘲「我是山寨Aska」，兩人第一次見面，他在後台直呼：「好緊張。」現場更清唱《On your mark》、《say yes》，難得開金口。