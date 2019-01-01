ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《PRODUCE 101》的她在台跨年！　同台周定緯愛心手指合照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星黃仁善2016年從《PRODUCE 101》個性大方、直率，她雖然是節目裡年紀最大的練習生，但憑藉親和力十足的個人魅力脫穎而出，最終獲得27名名次。爾後，她接連推出個人單曲攻佔樂壇，12月31日更受邀來台參加「台中東勢2019美麗山城」跨年晚會，後台與男星周定緯合照、交流。

▲▼《PRODUCE 101》的黃仁善在台灣跨年！（圖／執行力整合行銷提供）

▲▼《PRODUCE 101》的黃仁善在台中表演跨年。（圖／執行力整合行銷提供）

▲▼《PRODUCE 101》的黃仁善在台灣跨年！（圖／執行力整合行銷提供）

黃仁善受邀來台參加「台中東勢2019美麗山城」跨年晚會，誠意十足一連換了3套造型，從《Pick me》、《24hours》唱到《荒野》，呼應東勢山城的炫目表演，讓東勢民眾驚呼連連。首度來台演出，她努力用韓式中文炒熱氣氛「我說新年，你說快樂｣、「尖叫聲！拍手！｣最後帶來，謝金燕的《姐姐》火辣壓軸，掀起本場晚會的最高潮。

▲▼《PRODUCE 101》的黃仁善在台灣跨年！（圖／執行力整合行銷提供）

▲▼黃仁善與周定緯相見歡。（圖／執行力整合行銷提供）

▲▼黃仁善與周定緯相見歡。（圖／執行力整合行銷提供）

同場演出藝人還有周定緯、黎卉淇、《延禧攻略》王笠人等人，黃仁善也在後台與周定緯打招呼、合照，互相交流。透過這次演出，黃仁善也表示：「希望能夠有更多在台灣演出的表演舞台。｣並希望有機會以韓國姐姐的暖心形象，介紹台灣有志往南韓演藝圈的台灣練習生們，促進跨國的雙向合作交流。

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

車太鉉演技、演藝大賞雙豐收　感言第一句話：好像要被罵了⋯

命中注定！Jennie養的狗叫Kai　「情侶視角」10月約會遭挖出

在視帝面前熱舞！孝琳轉身渾圓屁股全露　觀眾傻眼罵翻

零下4度受訪！男星冷到臉僵含淚　女星走紅毯「牙齒顫抖」

Wanna One 31日正式解散！　韓媒爆「公開行程剩這幾天」

李光洙對李善彬一見鍾情！　向D.O.、趙寅成介紹：這我女友

2周前神準預言⋯被YG抓包「偷偷戀愛」　Jennie：死定了

Wanna One解散後「4人動向曝光」　賴冠霖進軍大陸演戲

偶像表演前在幹嘛？陸星材MBC待機室「殺價網拍」：幫我打折

終於看到正面！金宇彬跨年陪女友　臉頰圓潤、頭髮剪短了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！　公園緊牽手「約會鐵證」曝光

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PRODUCE 101, 黃仁善, 周定緯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 側寫／《鬥牛》野性袒露靈魂純粹　華晨宇的音樂新世界
  2. 《PRODUCE 101》的她在台跨年！　同台周定緯愛心手指合照
  3. 奶茶妹妹爆粗口「最喪的一年」　忍千億老公性侵風暴…朋友圈截圖網瘋傳
  4. 娃娃面具殺人魔又來！《祝你忌日快樂》男友、朋友一起死了又死
  5. 耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬
  6. 瀧澤秀明「最後演出」登台就紅了眼眶　山下智久穿17年前服裝伴舞
  7. Melody 39歲長這樣「認不出」！　一出聲網友才驚：這口音是她
  8. 開店2度被吃霸王餐　錦雯心寒收攤認了：我真的不適合做生意
  9. 沈月身分證掉了！　2019年第一天就淚崩「早上還在呢」
  10. 南韓大邱超好拍！　IG熱門打卡點「白安直接拍MV」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366