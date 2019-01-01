《PRODUCE 101》的她在台跨年！　同台周定緯愛心手指合照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星黃仁善2016年從《PRODUCE 101》個性大方、直率，她雖然是節目裡年紀最大的練習生，但憑藉親和力十足的個人魅力脫穎而出，最終獲得27名名次。爾後，她接連推出個人單曲攻佔樂壇，12月31日更受邀來台參加「台中東勢2019美麗山城」跨年晚會，後台與男星周定緯合照、交流。

▲▼《PRODUCE 101》的黃仁善在台中表演跨年。（圖／執行力整合行銷提供）



黃仁善受邀來台參加「台中東勢2019美麗山城」跨年晚會，誠意十足一連換了3套造型，從《Pick me》、《24hours》唱到《荒野》，呼應東勢山城的炫目表演，讓東勢民眾驚呼連連。首度來台演出，她努力用韓式中文炒熱氣氛「我說新年，你說快樂｣、「尖叫聲！拍手！｣最後帶來，謝金燕的《姐姐》火辣壓軸，掀起本場晚會的最高潮。

▲▼黃仁善與周定緯相見歡。（圖／執行力整合行銷提供）



同場演出藝人還有周定緯、黎卉淇、《延禧攻略》王笠人等人，黃仁善也在後台與周定緯打招呼、合照，互相交流。透過這次演出，黃仁善也表示：「希望能夠有更多在台灣演出的表演舞台。｣並希望有機會以韓國姐姐的暖心形象，介紹台灣有志往南韓演藝圈的台灣練習生們，促進跨國的雙向合作交流。