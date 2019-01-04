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Wanna One「解散演唱會」全程直播　台灣電影院看得到！

記者吳睿慈／台北報導

南韓限定男團Wanna One由選秀節目《Produce 101》第二季11名優勝者組成，還沒出道就成為「大勢男團」。他們合約將到12月31日結束，並於2019年1月連續開4場演唱會後解散，共8萬張門票迅速秒殺，黃牛票更出現一張門票逼近57萬台幣的天價。

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One解散演唱會將由直播方式，在電影院播映。（圖／翻攝自推特）

Wanna One解散演唱會門票一票難求，尤其是「最終場」27日。日媒近日報導，粉絲不必買機票跑到首爾看演唱會，27日的解散演唱會將以「實況轉播」的方式在影城放映，不只日本全國影城放映，台灣、香港也確定跟進，報導刊登後，大批粉絲討論相關消息，並瘋狂尋找播映影城，但台灣電影院方面目前還沒有公佈相關消息。

▲演唱會直播的名單裡有台灣。（圖／翻攝自IG）

▲演唱會直播的名單裡有台灣。（圖／翻攝自IG）

Wanna One由姜丹尼爾、河成雲、朴志訓、李大輝、金在奐、邕聖祐、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映組成，據韓媒報導，其實經紀公司一直有計畫延長合約，但因11名成員各個的經紀公司之間喬不攏，最終計畫流產，最終將按照原計劃，在12月31日結束1年零6個月的合約。

不過Wanna One這一年半來成績有目共睹，經紀公司Swing娛樂表示，雖然合約確定不延長，「但合約結束以後的頒獎典禮等正式活動，將按原訂計畫舉行。在1月演唱會結束後，Wanna One所有正式活動也隨之結束。」

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