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雪莉「掀裙露白內褲」自曝不雅照　回嗆網友：我怎麼了？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星雪莉自離開f(x)後，作風越來越鮮明，不時因為穿著裸露或者說話方式太直接，而登上話題。她1日在IG分享元旦開趴照，家中聚集一堆朋友，出現友人趴在她胸前、她抬腳露出底褲等等的照片，尺度嚇壞許多網友，有人不解留言「為何要這樣」，她也絲毫不畏懼直接回覆，再度引來許多討論。

▲▼雪莉「抬腿露白色內褲」開趴玩瘋　回嗆網友：我怎麼了？（圖／翻攝自雪莉IG）

▲雪莉跨年開趴，一系列照片引起爭議。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉跨年開趴，1日上傳一堆派對照，一群人紅著臉頰，趴在彼此的胸前，其中一張她被拍到拿著一根大香蕉玩具，還抱著朋友狂親，整個人倒在地上不顧形象，玩得相當瘋狂。尤其是，有一張照片裡，她蹲在地上高舉起一隻腳，直接露出白色底褲，大走光也絲毫不在意。

▲▼雪莉「抬腿露白色內褲」開趴玩瘋　回嗆網友：我怎麼了？（圖／翻攝自雪莉IG）

▲▼雪莉被問「為何要這樣」，她直接回覆「我怎了」。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲▼雪莉「抬腿露白色內褲」開趴玩瘋　回嗆網友：我怎麼了？（圖／翻攝自雪莉IG）

數張大尺度的照片貼出後，立刻引來大批網友抨擊，也有人在留言區回覆：「為何要這樣，有人知道嗎？」這句留言，也被雪莉看到，個性敢言的她直接標註該名網友：「我怎麼了？」她的大尺度照片已引起一波爭論，又如此直率回覆網友，立刻又登上討論話題。

不過，對於雪莉開趴的照片，也有人抱持不同看法，直言這些照片並不誇張，「我和閨蜜也會這麼拍照的好嗎」、「哪裡放蕩以及放飛自我了啊」、「什麼都沒露啊……說放蕩的有事嗎」、「我覺得挺好看的呀」。

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