李光洙「直覺反應」脫口叫女友：親愛的　下一秒害羞了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李光洙2018年被爆出與小9歲的女星李善彬交往，身為「亞洲王子」的他，出道10年至今首度認愛，兩人已交往5個月。認愛報導一出，網友挖出他過去在《Running Man》無意間透露「女友」的暱稱，講完下一秒當場臉紅，當時沒有觀眾嗅出端倪，如今再看別有一番風味。

▲李光洙「直覺反應」脫口說出女友的暱稱。（圖／翻攝自SBS）



《Running Man》許多一秒之內就要「直覺」反應回答出的問題，其中一個東問西答的遊戲關卡，當製作人問到李光洙，通常都叫女友什麼暱稱？他應該要答出不相關的答案，卻不自覺喊著「親愛的」，下一秒才發現自己脫口說出真心話。這段片段再度被網友挖出，留言調侃「叫女友的愛稱」、「王子的親愛的出現啦」。

▲李光洙脫口叫女友「親愛的」。（圖／翻攝自SBS、李善彬IG）



李光洙、李善彬彼此一見鍾情，友人曾爆料「李善彬當時在《Running Man》對於李光洙的告白是真心的，雖然他們在節目第一次見面，但就是那一次有了好感。」抱著對彼此的好感，從曖昧關係昇華成真正的情侶。而李光洙正式和李善彬交往後，也絲毫不隱藏兩人的關係，大方向周邊親友介紹女方的身份，就連向好友趙寅成、林周煥、金基邦、都敬秀（D.O.），他都介紹「李善彬是我女友」，毫無隱藏地談戀愛。