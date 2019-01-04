《皮諾丘》男星震撼閃婚！　當著粉絲面前求婚：我永遠都在

記者吳睿慈／綜合報導

南韓44歲男演員李必模曾出演《皮諾丘》、《急診男女》，是許多韓劇迷熟悉的臉孔。他2018年參加實境秀《戀愛的滋味》，透過相親找到摯愛，兩人才短短見面幾次，他便對30歲博士生徐秀妍深深著迷，趁著聖誕佳節，他在舞台劇公演上求婚：「我真的覺得這個人很不錯。」邀請未婚妻上台，當著觀眾的面求婚，隨之公開結婚日期。

▲《皮諾丘》李必模在舞台劇台上震撼求婚。（圖／翻攝自《戀愛的滋味》）



李必模個性認生、帶點大男人主義，卻唯獨寵溺徐秀妍，從第一眼見到女生就露出羞澀的眼神。兩人透過相親節目認識，只有短短幾個月的相處，從真實情侶昇華成夫妻，《戀愛的滋味》3日公開求婚現場。李必模從小就有個夢想，有一天要在劇場求婚，表演結束後，他把女友徐秀妍叫上台，「真的很感謝，雖然還有點不足，但我永遠會在。」當著粉絲面前求婚。

▲李必模與未婚妻預計2月9日舉辦婚禮。（圖／翻攝自《戀愛的滋味》）



看著徐秀妍泛淚的眼眶，李必模在後台深情告白：「只要秀妍幸福就好了。」兩人的婚禮將在2月9日舉辦，認識不到1年閃婚，現年44歲的李必模直率坦言：「我年紀也不小了，時間很寶貴。」兩人成為南韓娛樂史上第一對通過節目找到摯愛，並昇華成夫妻的情侶。