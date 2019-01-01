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終於看到正面！金宇彬跨年陪女友　臉頰圓潤、頭髮剪短了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金宇彬2017年5月確診罹患鼻咽癌，交往4年女友新慜娥（前譯：申敏兒）在身旁不離不棄。他結束化療後，也陪著女友出國散心，情侶倆被捕獲到在澳洲跨年，繼背影照曝光後，又有網友拍到兩人的「清楚正面照」，證實就是小倆口在當地遊玩，且金宇彬看起來比過去圓潤不少，令歌迷放下心中大石頭。

▲金宇彬跨年在澳洲陪女友，有粉絲捕獲正面照，他把頭髮剪短，狀態看起來不錯。（圖／翻攝自金宇彬微博、allkpop）

▲金宇彬跨年在澳洲陪女友，有粉絲捕獲正面照，他把頭髮剪短，狀態看起來不錯。（圖／翻攝自allkpop）

金宇彬2天前被拍到與女友新慜娥悠閒走在澳洲路上，女友緊勾著他的手，享受兩人世界，但兩人被路人發現後，隨即改道離開。背影照曝光後，網友再度公開「正面照」，金宇彬坐在餐廳吃飯，他過去原本是留著長髮，現在剪成清爽短髮，因化療暴瘦的臉頰也豐腴不少。

新慜娥則是坐在對面，她將過肩長髮紮起馬尾，身穿休閒白色T-shirt，閑暇地吃著飯，小倆口被捕獲在位於澳洲的黃金海岸遊玩，度過甜蜜的跨年假期。

▲金宇彬頭髮真的長了！　「罹癌首次現身」暴瘦一圈。（圖／記者季相儒攝、_ophen28微博）

▲▼金宇彬3個月前現身時，他還留著長髮，而且身材偏瘦。（圖／翻攝自_ophen28微博、IG）

▲▼金宇彬3個月前現身時，他還留著長髮，而且身材偏瘦。（圖／翻攝自IG）

金宇彬經過1年治療後，2018年9月首度在公開場合現身，經紀公司當時透露，他身體狀況雖然好了許多，但還沒這麼快要回歸。相隔3個月，他終於再度露臉，看起來狀態不錯，也讓粉絲滿心期待猜測「不久就會等到金宇彬回歸」。

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