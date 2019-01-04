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Aska出道40年：不要叫我飛鳥！　歌迷等10年「宣布台灣開唱」

記者吳睿慈／台北報導

日本國民樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（Aska）2014年染毒，沈寂多年後，2018年11月重戰歌壇。樂團在2019年迎來成軍40週年，他首度獻出除夕夜演出，為了「2019超級巨星紅白藝能大賞」來到台灣，「因為我12月31日晚上通常不工作，所以從來沒上過日本紅白，這次第一次在台灣上紅白，很新鮮！」

▲▼ASKA飛鳥涼媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Aska、黃子佼時隔多年再相見，稱讚黃子佼都沒變。（圖／記者林敬旻攝）

Aska、黃子佼時隔多年再相見，他大方稱讚：「Mickey（黃子佼）你都沒變耶！」黃子佼也回禮送上自己剛出的新專輯。Aska當年曾在台灣演唱會上演唱《何日君再來》，全場聽到熟悉旋律跟著大合唱，是他至今忘不了的震撼場面，黃子佼幫台灣歌迷謀福利，現場也拱著偶像開金口，他笑著稱讚：「你很會主持喔！」大方地唱起《何日君再來》，相隔10年來沒忘記歌詞，台下一陣感動。

▲▼ASKA飛鳥涼媒體見面會，ASKA說不要再叫我飛鳥。（圖／記者林敬旻攝）

▲Aska強調「不要叫我飛鳥」。（圖／記者林敬旻攝）

另外，「恰克與飛鳥」近幾年少有樂團活動，Aska也在記者會上鬆口：「團體暫時沒有合體計畫，但總有一天會有機會合體，只是現在時機還沒成熟。」而他一直以來都以「Aska」自稱，只是台灣翻譯成「飛鳥」，當看見冰雕上寫著「飛鳥再現」，他臉色變得嚴肅表示：「不要叫我飛鳥，叫我Aska。」

▲▼ASKA飛鳥涼媒體見面會，楊宗緯擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲為了見偶像，楊宗緯衣服有巧思。（圖／記者林敬旻攝）

Aska 2月起在日本展開巡迴，6月9日來到台灣站的台大體育館開唱，3月9日12點起將在KKTIX正式售票。而一直以來都是鐵粉的楊宗緯，4日驚喜現身，他見到偶像瞬間嬌羞，告白表示：「希望你能為忠實歌迷繼續唱下去。」現場清唱《On your mark》、《say yes》。

另外，「恰克與飛鳥」近幾年少有樂團活動，Aska也在記者會上鬆口：「團體暫時沒有合體計畫，但總有一天會有機會合體，只是現在時機還沒成熟。」

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