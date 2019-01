蒙眼騎車、跑步！　《蒙上你的眼》觀眾照做結果GG了

▲《蒙上你的眼》。(圖/《蒙上你的眼》劇照)



記者許瑞麟/綜合報導

由珊卓布拉克(Sandra Bullock)主演的Netflix原創電影《蒙上你的眼》(Bird Box)上線後獲得亮眼成績,首周就超過4千萬個帳戶收看,刷新紀錄,但也有不少網友模仿電影情節,讓官方忍不住發文呼籲,要大家要注意自身安全。

《蒙上你的眼》題材新奇,讓不少人拿本片和《噤界》相提並論,本片改編自同名小說,劇情描述有股神祕力量,只要你看到它,就會犧牲性命,女主角想帶著2個孩子逃到安全的地方避難,但他們得蒙著雙眼,走上那未知又危險的路途。

本片所造成的迴響也不容小覷,網路便有了「#BirdBoxChallenge」挑戰,民眾試著在日常生活中蒙眼,像是散步、打球甚至是開車,不少人因此撞傷、摔倒。

▲民眾模仿電影情節跑步結果撞傷。(圖/翻攝自IceburG推特)



Netflix因此在推特發出聲明,「真的不敢相信我要說出這些話,但請你不要在蒙眼挑戰中受傷,我們不知道這是怎麼開始的,很感謝大家對這部作品的熱愛,但2019年只有一個願望,就是你們不要因為這些網路哏被送到醫院。」希望大家沈浸在劇情之餘,也要注意安全。

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.