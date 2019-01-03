蒙眼騎車、跑步！　《蒙上你的眼》觀眾照做結果GG了

▲《蒙上你的眼》。（圖／《蒙上你的眼》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

由珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的Netflix原創電影《蒙上你的眼》（Bird Box）上線後獲得亮眼成績，首周就超過4千萬個帳戶收看，刷新紀錄，但也有不少網友模仿電影情節，讓官方忍不住發文呼籲，要大家要注意自身安全。

《蒙上你的眼》題材新奇，讓不少人拿本片和《噤界》相提並論，本片改編自同名小說，劇情描述有股神祕力量，只要你看到它，就會犧牲性命，女主角想帶著2個孩子逃到安全的地方避難，但他們得蒙著雙眼，走上那未知又危險的路途。

本片所造成的迴響也不容小覷，網路便有了「#BirdBoxChallenge」挑戰，民眾試著在日常生活中蒙眼，像是散步、打球甚至是開車，不少人因此撞傷、摔倒。





▲民眾模仿電影情節跑步結果撞傷。（圖／翻攝自IceburG推特）



Netflix因此在推特發出聲明，「真的不敢相信我要說出這些話，但請你不要在蒙眼挑戰中受傷，我們不知道這是怎麼開始的，很感謝大家對這部作品的熱愛，但2019年只有一個願望，就是你們不要因為這些網路哏被送到醫院。」希望大家沈浸在劇情之餘，也要注意安全。