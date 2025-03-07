侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

記者劉宜庭／綜合報導

大陸兩會重頭戲7日登場，中國外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」言論成為微博熱門關鍵字，上百名大陸藝人轉發央視貼文，其中侯佩岑也轉發該篇文章寫下「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為第1位發文的台灣藝人。

▲侯佩岑發文。（圖／翻攝自侯佩岑微博）



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除了侯佩岑，與台灣男星吳奇隆結婚10年、有著「台灣媳婦」稱號的劉詩詩，今也同樣轉發貼文寫下：「堅持一個中國原則！#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#。」

▲劉詩詩發文。（圖／翻攝自劉詩詩微博）



▲多名藝人轉發央視貼文。（圖／翻攝自《央視新聞》微博）

大陸兩會重頭戲7日登場，中國外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」言論成為微博熱門關鍵字，上百名大陸藝人轉發央視貼文，其中侯佩岑也轉發該篇文章寫下「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為第1位發文的台灣藝人。

除了侯佩岑，與台灣男星吳奇隆結婚10年、有著「台灣媳婦」稱號的劉詩詩，今也同樣轉發貼文寫下：「堅持一個中國原則！#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#。」

該篇《央視新聞》引發上百名藝人轉發，包括楊冪、楊洋、陳小春、吳昕、王俊凱、鄧為、丁禹兮、肖戰、王一博、劉宇寧、易烊千璽、蔡徐坤、李現、成毅、賈乃亮、張淼怡、萬茜、劉昊然、譚維維、陶昕然、周潔瓊、靳東、李沐宸、黃聖依、袁姍姍等等，其中還有許多製作人、導演也陸續轉發，人數超過百人。