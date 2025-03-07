NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ因為發文稱2年前與薔薔拍片時，遭到對方性騷擾，因而引發薔薔不滿回擊，反咬她也性騷擾之於，還爆料NanaQ在發完文後又私下道歉，讓薔薔直批「大街打人小巷道歉」，對此，NanaQ 7日透過影片回擊，並陸續透過Instagram限時動態分享網友在Threads上的鼓勵與分析。

▲NanaQ發片反擊薔薔。（圖／翻攝自NanaQ Instagram）

有網友在看完薔薔影片後，相信NanaQ真的不舒服，但不舒服的根本是因為「煤氣燈效應(gaslighting)」，不過也指出雙方在影片中為彼此做了很多妥協，事情演變成今天這樣是「兩個性格不合的人硬凑在一起的結果」。其他還有人列出了心理學中，人類遇到危險會出現的四種反應「4F」，分別是戰（Fight）、逃（Flight）、僵（Freeze）、討好（Fawn），認為NanaQ的反應很合理。

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▲NanaQ持續透過社群分享網友給予的支持發言。（圖／翻攝自NanaQ Instagram）

另外，也有自稱是薔薔觀眾的網友認同，當初看到與NanaQ合作的影片「真的覺得瘋過頭」，無奈表示「對方都已經很不舒服，明確表達沒有、躲避、甚至不想要，硬要說別人很臭，然後看到對方哭又說其實沒什麼」，甚至直言薔薔當下做的行為，跟酸民沒兩樣。還有一篇則是指出NanaQ在影片中確實強烈反抗，沒必要說她人前人後不一樣。

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