XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

記者張筱涵／綜合報導

韓國娛樂公司One Hundred近日與KBS因旗下藝人出演問題發生爭議，導致公司宣布全面抵制KBS節目。然而，One Hundred於8日發布聲明，表示雙方已溝通好，旗下藝人李壽根、李茂珍將於下週恢復正常錄製，此舉令韓網相當傻眼。

▲One Hundred說《Music Bank》不讓XIUMIN出演。（圖／翻攝自Instagram／e_xiu_o）



One Hundred於8日表示：「KBS綜藝中心長韓京天（音譯）在最新聲明中強調『這起爭議是製作組與經紀公司之間的溝通問題，我們沒有考慮更換《加長型禮車服務》的 主持人，仍然等待李茂珍回歸，並相信透過溝通能夠迎來好的機會。』，基於此，我們決定相信KBS的說法，並準備讓李壽根、李茂珍於下週恢復節目錄製，同時也希望KBS能夠積極配合與協助。」

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▲▼李茂珍和李壽根也是One Hundred旗下藝人。（圖／翻攝自Instagram／morilla_lmj、朴智妍IG）



不過，One Hundred仍持續要求KBS說明有關XIUMIN無法出演《Music Bank》一事：「我們認為這種回應對藝人來說是不公平待遇，因此多次嘗試與KBS溝通，但迄今為止，除了KBS在媒體上的「毫無根據」回應外，仍未獲得更具體的說明。」

對此，韓網普遍對One Hundred的作法感到傻眼，「藝人多的是，當自己很了不起嗎……這裡真的很需要有點自覺」、「旗下藝人真的好可憐，希望趕快有個好結局，那間公司真的好怪」、「因為XIUMIN一個人，其他藝人全部都要跟著遭殃嗎」、「再這樣下去損失的是你們吧」、「硬要鬥的是公司，卻把藝人推出來擋」、「讓藝人放空城結果要求對方協助，是要協助什麼哈哈」、「放空城的人講話還真大聲呢」。

這場風波始於4日，One Hundred旗下子公司INB100指控KBS阻止EXO成員XIUMIN出演《Music Bank》，並稱KBS非正式回應表示：「因為無法與SM娛樂旗下藝人同時出演。」此消息曝光後，引發熱烈討論。

One Hundred進一步指控KBS立場不公正，偏袒特定娛樂公司，並宣布旗下藝人全面抵制KBS節目，導致李茂珍缺席6日《加長型禮車服務》錄製，李秀根缺席7日《您儘管問》錄製。

對於One Hundred的指控，KBS綜藝中心長韓京天在7日的KBS綜藝發布會上回應：「很遺憾未能與One Hundred及時溝通，但事實是，《Music Bank》的出演決策幾乎99% 由製作組決定，這與特定經紀公司的影響無關。」此外，他也強調：「《加長型禮車服務》將等待李茂珍回歸，而李秀根所參與的節目則由KBS N製作，需進一步確認。」

值得注意的是，One Hundred在2023年先後簽下EXO成員CHEN、BAEKHYUN、XIUMIN，2024年更延攬SHINee成員泰民及THE BOYZ，迅速擴展影響力。然而，這一過程中，One Hundred與SM娛樂、IST娛樂及其母公司Kakao娛樂多次發生糾紛，因此這次KBS 風波也被外界視為與SM娛樂之間更大爭議的延伸。

【One Hundred聲明全文翻譯】

大家好，我們是 One Hundred。

我們了解許多粉絲關心本公司旗下藝人李秀根、李茂珍參與節目的相關問題。

昨日（7日）上午，KBS 在《2025 KBS 春季新綜藝發布會》上，KBS 綜藝中心長 韓京天 針對近期爭議發表意見，表示：「這是製作組與經紀公司溝通上的問題。我們並未考慮更換MC，會等待李茂珍回歸，也相信透過溝通，將會迎來好的機會。」

基於此發言，我們將 相信韓京天中心長的表態，並著手準備讓李秀根、李茂珍等旗下藝人從下週起正常參與錄製，同時也希望KBS能夠積極配合與協助。

然而，如我們在最初聲明中所述，對於EXO成員XIUMIN無法出演《Music Bank》的原因，我們至今僅收到「因為無法與特定經紀公司藝人同時出演」這樣的非正式回應。我們認為這種回應對藝人來說是不公平待遇，因此多次嘗試與KBS溝通，但迄今為止，除了KBS在媒體上的「毫無根據」回應外，仍未獲得更具體的說明。

我們將等待KBS針對XIUMIN出演《Music Bank》受阻一事給出正式立場。

XIUMIN精心準備了回歸舞台，也有許多長久支持他的粉絲在期待這次回歸。因此，我們希望能為他與粉絲們規劃合適的行程，讓這次回歸順利進行。

未來，我們也將持續努力，為粉絲們帶來最棒的舞台，請大家多多關注與支持。

謝謝大家。

One Hundred 敬上