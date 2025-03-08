劉至翰意外捲入「江莉錦宇宙」！　孫沁岳：有聽說哥哥最近很紅

記者蕭采薇／台北報導

鑽研動漫多年的孫沁岳，擔任日系二手網路平台一日店長，回顧起跟日系文化的深度連結，從啟蒙之作《金田一少年之事件簿》進而影響了看待事情的角度，到談論Cosplay各類動漫角色的精采歷程，竟希望成為「明明很強卻死掉」的角色，如《火影忍者》的自來也、《死亡筆記本》的L，孫沁岳幽默表示：「希望能改變他們的命運！」

▲孫沁岳因喜愛動漫，除了演員外更是知名YouTuber。（圖／記者林敬旻攝）

不過孫沁岳卻認為自己最像《灌籃高手》的木暮公延，總在團體裡默默低調努力支持大家的那種人，孫沁岳更回憶起小時候充滿漫畫、貼滿海報的房間，身為標準哈日族的他不僅熱愛看漫畫、日劇，也曾風靡購買明星小卡，當即興奮表示：「真的是重現了我小時候的回憶！」

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孫沁岳談起與平台的淵源，一開始契機是因為當時到處尋找一件《獵人》的T-Shirt，最後終於在Mercari找到，而平時熱愛收藏雷姆的他，過往也曾在平台上入手許多台灣找不到的款式，且不僅品質優良，價格更相當優惠，後來只要買關於一些動漫的相關商品就習慣上去挖寶。

▲孫沁岳是劉至翰同父異母的弟弟。（圖／記者林敬旻攝）

孫沁岳平時在YouTube頻道上分享許多漫畫家的故事，也多次幻想自己若成為一位漫畫家，反而希望可以寫出一部讓詐騙率下降的漫畫。近來他同父異母的哥哥劉至翰，意外因「江莉錦宇宙」在Threads爆紅，但孫沁岳表示，自己沒關注，還不清楚發生什麼事，「只是有聽家裡親戚說，哥哥最近很紅。」