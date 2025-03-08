NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ先前發文苦訴2年前遭薔薔性騷擾，6日薔薔為此在頻道上傳影片反擊，批評NanaQ「大街打人小巷道歉」，她對此於7日發影片回擊，雙方你來我往、各執一詞，引起社群討論風潮。稍早，NanaQ於Instagram上傳長文，心情似乎受到批評聲浪影響，提及小時候遭性侵的陰影，表示「我很矛盾，是真的」。

▲NanaQ發文闡述小時候的陰影。（圖／翻攝自NanaQ Instagram）

NanaQ 7日深夜在Instagram發文，對於網友的質疑，她承認「我很矛盾是真的」，強調認為薔薔是好人、感到不舒服、謝謝對方與自己合作、不敢過度反抗都是真的。接著她提到小時候被性侵的過往，「我才明白為什麼會有這樣的矛盾，當下的場景和對方的言語情緒，與我不一致的話，我就不會認為對方是不對的」，當下根本無法判斷，長大後知道自己遭到性侵。⠀

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▲NanaQ承認自己的心態很矛盾。（圖／翻攝自NanaQ Instagram）

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NanaQ選擇隱忍多年不說，是害怕不被相信，也怕自己小題大作，「我怕一說出來整個XX的感情都被我毁了，我怕揭露事實，會讓我更加的害怕去面對那個人」，這次之所以分享後知後覺的感受與故事，沒有任何目的，只是想表達自己能懂受害者感受，包含懷疑自己的認知，事發當下沒有意識到性侵，或是因為對方的地位，而不敢把真相說出來的種種矛盾。她認為自己矛盾「是真的，也是對的」。