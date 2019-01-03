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星二代又出包！　超模帥兒「未滿喝酒年紀還酒駕」被逮

Presley Gerber。（圖／翻攝自Presley Gerber IG）

▲辛蒂克勞馥的兒子普萊斯利酒駕。（圖／翻攝自Presley Gerber IG）

記者許瑞麟／綜合報導

美國超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）和老公Rande Gerber育有一對兒女，繼承她的高顏值和明星光環，先後走入時尚圈，沒想到19歲的兒子普萊斯利（Presley Gerber）2018年12月30日因為酒駕被逮捕。

事發於當天凌晨4點，普萊斯利於比佛利山莊駕駛特斯拉時超速，被員警攔下，發現他渾身酒氣，經過酒精測試後沒有達到標準，最後被帶回警局。根據加州法律，21歲才能夠飲酒，據《TMZ》報導，他已經無保獲釋，如果最後被定罪，駕照會吊銷至少1年。

Presley Gerber。（圖／翻攝自Presley Gerber IG）

▲▼普萊斯利為時尚界的新秀。（圖／翻攝自Presley Gerber IG）

Presley Gerber。（圖／翻攝自Presley Gerber IG）

普萊斯利的律師對此表示，當事人沒有犯罪前科，沒被逮捕過，也認真反省中，「他相當在意這件事，正為解決指控採取相關對策。」但母親辛蒂克勞馥沒有做出回應。

普萊斯利2年前便踏入時尚圈，為多個國際品牌Dolce＆Gabbana、Moschino、Tommy Hifiger、Prabal Gurung走秀，還和母親辛蒂克勞馥一起登上超級盃的百事可樂廣告，外型帥氣，年紀輕輕就有不少粉絲追捧，沒想到此次沒有做好應有的榜樣。

辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）一家人。（圖／達志影像）

▲辛蒂克勞馥一家四口。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字

Cindy Crawford, 辛蒂克勞馥, Presley Gerber, 酒駕

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