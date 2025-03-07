王大陸9年前就被爆「屁孩爸寶」行徑！　名作家：這孩子一世撿角

記者劉宛欣／綜合報導

藝人王大陸先是爆出假造病例逃兵役，後又涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打Uber司機，游遭收押禁見，王獲500萬元交保。兩性作家柳喪彪過去曾發文爆料，直指王大陸就是「爸寶」，這次他接連出事，柳喪彪直言「從那麼多年前王爸理所當然的使喚我去買便當，給他那個腿沒斷的兒子吃的時候，我就知道這孩子一世撿角了」。

▲王大陸涉嫌教唆傷人。（圖／記者黃彥傑攝）

柳喪彪在2016年於粉絲專頁爆料，王大陸剛入演藝圈時，父親就曾以「高姿態」向經紀公司推薦自己的兒子，還提到當時「大人們都在站著講話，王寶寶卻一屁股坐在沙發中間，氣勢凌人，彷彿他自己未來就是個大明星」。這一幕讓她不禁想，這位年輕人看起來真是「很跩的小屁孩」。

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▲柳喪彪數年前就曾爆料王大陸的「爸寶」行徑。（圖／記者黃彥傑攝）

除了這段回憶，柳喪彪還透露了更多令人不悅的經歷。她回憶起一次當王大陸的父親拿著台幣100元，指著站在一旁的她說道：「麻煩妳下去買個吃的，我兒子還沒吃午餐。」這種隨便使喚人的態度讓她相當不舒服，況且自己並不是王大陸的助理，不懂王大陸自己有手有腳，為何讓她來做這些事情，最讓她傻眼的是，王大陸竟然還想了半天才說出想吃的食物。

2016年當時，王大陸正與柴智屏鬧出合約糾紛，柳喪彪對此不禁感慨道：「真的讓我不意外。有王爸在後面這樣照顧王寶寶，當然會讓他覺得自己很屌、很紅，甚至可以自己開公司了。」