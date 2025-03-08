周興哲太猛！　參加國際高爾夫球賽奪亞軍…還和偶像同一隊

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲日前受邀參加於香港舉辦的LIV GOLF國際高爾夫職業-業餘配對賽，與他最欣賞的世界頂尖職業高爾夫球員Jon Rahm同組比賽，他所參加的隊伍在比賽中拿下亞軍，讓他開心大呼：「可以圓夢跟我的偶像一起打球，已經夠夢幻了，我們還拿下第二名，不可置信，真的太開心啦！」

▲▼周興哲打高爾夫架勢十足。（圖／星空飛騰提供）

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周興哲分享他與偶像一起打球的過程，開心說，一般球員可能在打球時不太講話，非常嚴肅，可是Jon Rahm卻親切跟他閒聊，表示很佩服創作歌手，覺得藝人非常辛苦，要飛來飛去趕工作，還表示要去找他的歌來聽，讓周興哲相當興奮，而最不可思議的是，在賽程中，Jon Rahm還親自幫周興哲瞄球兩次，讓周興哲興奮不已。

周興哲表示自己打高爾夫球大約五年，大約是從疫情時開始練球，原本自己是打網球，但因為網球需要找人一起打，常常彼此時間不能配合，且自己個性是I人，打高爾夫球只要自己一個人就可以打，「很享受過程中，不斷動腦、專注的感覺。」周興哲表示也許自己對高爾夫球有一點點天份，雖然球齡不長，但個人最好成績是73桿，被友人們稱讚是「近Pro」等級，讓他勉勵自己再接再厲，「說不定哪一天去考個職業證照。」

▲周興哲與偶像Jon（左1）同場。（圖／星空飛騰提供）

他也常常在巡演過程中找當地球場打球，最瘋狂的一次是晚上九點要開唱，他一早天未亮就衝打球到午後，「結果我晚上上台時，覺得好像飄飄然的，好像邊做夢邊唱歌。」後來他就嚴以律己，克制自己得在開唱前一天、或唱完隔天才去打高爾夫球，讓自己有充分休息，為上台做最完美的準備。此外打高爾夫球讓自己作息調得很正常，因為都一早就出門打球，漸漸讓自己的生活變得早睡早起，尤其有了孩子之後，帶小孩和陪伴都遊刃有餘。