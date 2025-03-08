ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

上村謙信香港涉性騷「BL劇搭檔受牽連」！本島純政首發聲：無法接受

記者黃皓瑋／綜合報導

日本男星上村謙信是男團「ONE N' ONLY」前成員，年初才憑藉主演BL日劇《未成年》爆紅的他，日前在香港涉嫌性騷擾女翻譯員被捕，因而遭經紀公司解約、退團處份，在劇中與他飾演情侶的男星本島純政，也連帶受到影響。對此本島純政昨（7日）首度透過社群平台發聲，坦言對此事「無法接受」。

▲▼上村謙信、本島純政。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）

▲上村謙信（左）、本島純政（右）在《未成年》中飾演情侶。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）

本島純政與上村謙信因在《未成年》中飾演情侶紅遍亞洲，不料日前2人前往香港參加粉絲見面會，於活動後的慶功宴上，上村謙信因涉嫌性騷擾女翻譯員被捕，引發軒然大波，2人原定要在泰國曼谷，以及日本東京、大阪等地舉行的粉絲見面會，也因而全面喊卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《未成年》上村謙信遭解約原因曝光。（圖／翻攝自X）

▲上村謙信因涉嫌性騷擾女翻譯員，遭公司解約。（圖／翻攝自X）

據外媒《Sponichi Annex》報導，工作大受影響的本島純政，昨日在IG坦言：「在得知有關謙信的報導後，我無法整理自己的心情，仍然無法接受。」同時也因失約而向曼谷、東京、大阪的粉絲表達遺憾與歉意：「我想和所有喜愛這部作品的人，一起擁抱這份悲傷的情緒。」

▲▼上村謙信、本島純政。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）

▲本島純政在事發後首度發聲。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【考驗大人的演技？！】躲貓貓兩萌娃「用衣服蓋住眼睛」坐在床邊

推薦閱讀

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

《海灘遊俠》潘蜜拉巴赫輕生離世！享壽62歲　前夫悲痛發聲

《海灘遊俠》潘蜜拉巴赫輕生離世！享壽62歲　前夫悲痛發聲

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

NanaQ反擊不被買單！　網出征YT、IG批矛盾「妳到底在說什麼？」

NanaQ反擊不被買單！　網出征YT、IG批矛盾「妳到底在說什麼？」

王大陸9年前就被爆「屁孩爸寶」行徑！　名作家：這孩子一世撿角

王大陸9年前就被爆「屁孩爸寶」行徑！　名作家：這孩子一世撿角

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

劉至翰意外捲入「江莉錦宇宙」！　孫沁岳：有聽說哥哥最近很紅

劉至翰意外捲入「江莉錦宇宙」！　孫沁岳：有聽說哥哥最近很紅

Ryu離婚後動態首更新！　「同框短髮女伴賞櫻」曝走出陰霾近況

Ryu離婚後動態首更新！　「同框短髮女伴賞櫻」曝走出陰霾近況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

《海灘遊俠》潘蜜拉巴赫輕生離世！享壽62歲　前夫悲痛發聲

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

NanaQ反擊不被買單！　網出征YT、IG批矛盾「妳到底在說什麼？」

王大陸9年前就被爆「屁孩爸寶」行徑！　名作家：這孩子一世撿角

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

上村謙信, 本島純政, 未成年

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 42歲阿本「高中畢業照」曝光！　凍齡程度嚇壞網：變的只有畫質
  2. 13兄妹大家庭！南寶拉喜曝新成員「前年9月領養」　5月將嫁企業家
  3. 幻藍小熊強登三大打歌舞台！　新歌紅到日、韓、美「一天破276萬點擊」
  4. 本土劇女星淚吐「公公強抱走女兒」！母女斷聯30年　痛哭：沒有不要你
  5. 大S離世34天！　S媽「翻出7字舊文」引不捨
  6. 影帝金哈克曼罹阿茲海默「伴妻屍體7天才死亡」！　生前悲劇時間軸曝光
  7. 張文綺跟影后飆戲小薰被她害到笑場　今年決定凍卵期待有緣人
  8. 宋逸民陳維齡打開門讓媒體進教會　兒子英國延畢一年原因曝光
  9. 上村謙信香港涉性騷「BL劇搭檔受牽連」！本島純政首發聲：無法接受
  10. XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366