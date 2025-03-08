上村謙信香港涉性騷「BL劇搭檔受牽連」！本島純政首發聲：無法接受

記者黃皓瑋／綜合報導

日本男星上村謙信是男團「ONE N' ONLY」前成員，年初才憑藉主演BL日劇《未成年》爆紅的他，日前在香港涉嫌性騷擾女翻譯員被捕，因而遭經紀公司解約、退團處份，在劇中與他飾演情侶的男星本島純政，也連帶受到影響。對此本島純政昨（7日）首度透過社群平台發聲，坦言對此事「無法接受」。

▲上村謙信（左）、本島純政（右）在《未成年》中飾演情侶。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）



本島純政與上村謙信因在《未成年》中飾演情侶紅遍亞洲，不料日前2人前往香港參加粉絲見面會，於活動後的慶功宴上，上村謙信因涉嫌性騷擾女翻譯員被捕，引發軒然大波，2人原定要在泰國曼谷，以及日本東京、大阪等地舉行的粉絲見面會，也因而全面喊卡。

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▲上村謙信因涉嫌性騷擾女翻譯員，遭公司解約。（圖／翻攝自X）



據外媒《Sponichi Annex》報導，工作大受影響的本島純政，昨日在IG坦言：「在得知有關謙信的報導後，我無法整理自己的心情，仍然無法接受。」同時也因失約而向曼谷、東京、大阪的粉絲表達遺憾與歉意：「我想和所有喜愛這部作品的人，一起擁抱這份悲傷的情緒。」

▲本島純政在事發後首度發聲。（圖／翻攝自IG／junsei_motojima）

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