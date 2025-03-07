《海灘遊俠》潘蜜拉巴赫輕生離世！享壽62歲　前夫悲痛發聲

記者劉宛欣／綜合報導

美國經典影集《海灘遊俠》女星潘蜜拉巴赫（Pamela Bach）日前在好萊塢家中過世，享壽62歲。突如其來的死訊震驚了影迷和圈內人，根據《BBC》的報導，洛杉磯法醫證實，她於6日在位於好萊塢住處被發現死亡，初步調查顯示為輕生。

▲潘蜜拉巴赫輕生離世，享壽62歲。（圖／路透）

潘蜜拉巴赫1980年代與大衛漢索霍夫（David Hasselhoff）相識，兩人因合作影集《霹靂遊俠》（Knight Rider）而相戀，於1989年結婚。隨後兩人再次合作，參演了風靡一時的影集《海灘遊俠》（Baywatch）。可惜最終婚姻於2006年畫下句點。潘蜜拉離世後，大衛漢索霍夫在聲明中表示：「我們家人對潘蜜拉的突然離世深感悲痛。」

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▲潘蜜拉巴赫代表作有《霹靂遊俠》、《海灘遊俠》。（圖／翻攝自Pamela Bach Instagram）

潘蜜拉巴赫來自奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa），在1970年代開始了演藝事業，婚後與大衛漢索霍夫育有兩名女兒。女兒赫莉漢索霍夫（Hayley Amber Hasselhoff）在Instagram上分享了一張父母的合照，藉此抒發對母親的思念。