影帝金哈克曼罹阿茲海默「伴妻屍體7天才死亡」！　生前悲劇時間軸曝光

記者田暐瑋／綜合報導

95歲的奧斯卡影帝、好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）2月27日被發現在家中身亡，63歲日裔妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）和一隻愛犬也死亡，死因疑點頗多。法醫8日說明真正死因，妻子死於罕見的漢他病毒症候群，且在金哈克曼過世7天前就已身亡，金哈克曼則死於高血壓和心血管疾病。

據法醫海瑟賈雷爾博士透露，金哈克曼死因是高血壓和動脈粥狀硬化心血管疾病，阿茲海默症晚期是重要的促成因素，驗屍檢查和全身屍檢CT檢查沒有發現內部或外部的急性創傷，但發現有嚴重的心臟疾病，包括多次心臟手術，先前心臟病發作的證據，以及由於長期高血壓導致的嚴重腎臟疾病。

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）被發現陳屍家中，享耆壽95歲。（圖／達志影像／美聯社）

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65歲的妻子貝琪則因感染罕見的「漢他病毒肺症候群」去世，這屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物（如：鼠類）排泄物，或受汙染灰塵傳染給人類，可能導致呼吸衰竭。驗屍結果顯示，貝琪大約在2月11日過世，而金哈克曼則可能於2月18日離世。

最令人難過的是，金哈克曼可能因為阿茲海默症，沒有發現妻子離世，且過世前幾天疑似沒有進食，「他的胃裡沒有食物，這意味著他最近沒有吃東西，但也沒有脫水的跡象。」

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）日裔妻子荒川貝琪（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

