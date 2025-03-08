Jisoo來台見面會「超離譜代購費」曝！　狂噱5倍嗆：要好東西只能付出

圖文／鏡週刊

BLACKPINK成員Jisoo將於3月23日，以個人名義第一次來台舉辦「LIGHTS, LOVE, ACTION!」亞洲巡迴見面會，主辦單位日前公開票價，將採實名制於3月10日起開賣，不過，票還沒有開賣，黃牛已先嗅到商機，喊出代購一張門票，要3萬8,000元代購費的天價，令人咋舌，主辦單位旺寶整合行銷呼籲BLINK（粉絲名），不要購買來路不明的票。

從宣布Jisoo要舉辦亞洲巡迴見面會開始，即引起BLINK騷動，希望能一睹偶像風采，隨著門票開賣時間越近，粉絲也跟著心慌慌，希望能在第一時間上網購票成功，有網友在網路上求票，希望能搶到限量216張，要價7,300元的「SUPER VIP」門票，因而上網詢價，更強調「希望不要像黃牛票那麼貴」，沒想到引來黃牛貼出代購票價，足足是門票的5倍之多，同時回應：「我是牛啊，你要好東西只能付出啊。」而其他票價的代購費則從一張1萬到2萬4都有，黃牛相當敢喊價。

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▲Jisoo的工作行程滿檔。（翻攝自Jisoo IG）

近期，Jisoo的工作行程滿檔，除了忙之前推出的專輯《Amortage》，還要忙著出席DIOR時裝秀及亞洲巡迴見面會，據了解，在台北場之前一天，Jisoo將在澳門舉辦見面會，之後隔天飛往台北來舉辦，行程相當忙碌，而她的首波主打歌〈earthquake〉，掀起一番舞步學習潮。

這次Jisoo的「LIGHTS, LOVE, ACTION!」亞洲巡迴見面會，由寬寬整合行銷併入旺寶整合行銷後的首場作品，旺寶整合行銷董事長吳同喬，以帶入FIBA3x3 籃球進入台灣見長，並結合小刀，三人一起打造。



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