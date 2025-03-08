張文綺跟影后飆戲小薰被她害到笑場　今年決定凍卵期待有緣人

記者葉文正／台北報導

張文綺7日出席「藝起發光」感恩餐會，被問到她的「炸綺來」鹽酥雞全台總共有9家分店，她希望新的一年可以在家鄉高雄開店，「我家是南高雄，我要開在北高雄，巨蛋附近，靠近年輕人的地方」，她也希望未來能上市上櫃，成功拓展企業規模。

▲藝起發光年度感恩餐會，教友們一起飆戲。（圖／記者葉文正攝）

被問「炸綺來」今年的年終獎金，張文綺認為實在不多，「我們是分紅的制度，看整年的營業額去分的，我覺得分不多，還在努力中」。而她透露，去年一整年，全台9家店的營業額突破3500萬，之後目標就是一年賣破5000萬，拚未來能上市上櫃，讓加盟主們也能分到股利。

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▲張文綺(中)搞笑演出。（圖／記者葉文正攝）

至於外人注目的感情問題，張文綺笑言最近認識的朋友都沒有機會發展成戀人，有一位牧師也把兒子介紹給她，但相處後也覺得只能當朋友，馬上被虧「根本愛帥哥」，她聽後也不諱言坦承：「沒錯。」張文綺預計今年去凍卵，但她日前也被驗出有多囊的問題，但她不擔心希望順其自然，有對象再結婚生子。

▲小薰(左)跟李又汝也成了諧星。（圖／記者葉文正攝）

而昨日的感恩餐會，所有教友幾乎全都一起動起來，包括吳東諺、白家綺夫妻要負責主持與節目，林道遠忙進忙出，張文綺則是與小薰、李又汝等專業演員演出爆笑舞台劇，還讓小薰忍不住笑場，餐會節目吳東諺還要負責搬運道具回教會，真的是一刻不得閒。